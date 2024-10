Moçambique. Paróquia da Chota acolhe ordenação diaconal de Sérgio Vilanculo

A Paróquia de São Mateus Evangelista – Chota, na Arquidiocese da Beira (centro de Moçambique), acolheu no último domingo, 13 de outubro, a ordenação diaconal de Sérgio Vilanculo, missionário Comboniano, numa celebração eucarística presidida pelo Bispo Auxiliar da Beira, Dom António Constantino.

Rogério Maduca – Radio Pax, Beira - Moçambique

Na Missa da ordenação concelebraram vários sacerdotes, com destaque para o Provincial dos Missionários Combonianos em Moçambique, Padre José Joaquim.

Sérgio Vilanculo com o provincial dos combonianos em Moçambique, Padre José Joaquim

Durante a homilia explicou que a semelhança de São Daniel Comboni, o diácono é chamado a buscar a sabedoria divina, pois este é um guia para toda a vida, a luz que orienta cada passo em sua missão.

Outra questão referenciada durante a homilia de Dom Constantino e direcionada ao ordenado, é o passado histórico da congregação, devendo, no entanto, respeitá-lo, dar continuidade e não ser o centro da missão.

No final da celebração o Padre José Joaquim, Superior dos Combonianos em Moçambique, referiu-se a ordenação como uma visita de Deus à família comboniana, não sendo no entanto um privilégio, mas um envio para às periferias existenciais. Uma cerimónia que também é uma realização do sonho de evangelizar África com África.

Dom António Constantino e o diácono Sérgio Vilanculo

Por sua vez, o já Diácono Sérgio Vilanculo, visivelmente emocionado, descreveu o dia como de alegria, oração e gratidão.

Para sua ordenação, o Diácono Sérgio Vilanculo, escolheu como lema “Sede sempre alegre” (cfr. 1Ts 5,16). Refira-se que, o ordenado é natural da Beira, a sua caminhada vocacional teve início em 2010.

Oiça aqui a reportagem e partilhe