Ordenação sacerdotal de Frei Nelson Pedro Madoda, arquidiocese da Beira (Moçambique)

Moçambique. Ordenado no sábado, 19, 1° sacerdote servita da arquidiocese da Beira

Frei Nelson Pedro Madoda, da Ordem dos Frades Servos de Maria (Servitas), foi neste sábado, 19 de outubro, elevado ao segundo grau do sacerdócio, pela imposição das mãos do Arcebispo da Beira, Dom Claudio Dalla Zuanna, cerimónia que teve lugar na Paróquia do Sagrado Coração de Jesus, de Macúti.

Rogério Maduca – Beira, Moçambique Na ocasião, o presidente da celebração explicou que o sacramento da Ordem é um dom que Deus faz à sua Igreja, uma prenda para a comunidade. É nesta comunidade onde se encontram as referências dos sacerdotes, a humanidade, o povo de Deus, principalmente os mais desfavorecidos, incluindo Jesus Cristo, por isso que o sacerdote é chamado a participar no seu ministério, pois sem isso não há sacerdote que seja útil. Frei Madoda é filho da Paróquia do Macúti, é por esta razão que no final da celebração o Pároco, Padre Sílvio Anovo em nome dos paroquianos, recordou que ser sacerdote significa ser homem de Deus e de Igreja, dedicado inteiramente à missão de servir os irmãos, um compromisso que exige muita fé. Presente na cerimónia, o representante da Ordem dos Frades Servos de Maria, Frei Custódio Cardoso, falou do significado da cerimónia, destacando o estímulo por ser o primeiro sacerdote Servita natural da Beira, sendo por isso necessário dedicar-se para que haja mais membros nesta família religiosa. O Neo-sacerdote, Frei Nelson Pedro Madoda, saúda a assembleia dos fiéis Por sua vez, o neo-sacerdote, na sua intervenção agradeceu a Deus pela vocação e na sequência a todos que contribuíram no seu processo formativo. Testemunharam a ordenação presbiteral do Frei Nelson Madoda, fiéis das Arquidioceses da Beira e de Maputo, incluindo membros do Governo local e familiares do ordenado. Com esta cerimónia, a Ordem dos Frades Servos de Maria passa a contar com dez (10) frades sacerdotes de nacionalidade moçambicana. Importa referir que o Frei Nelson Pedro Madoda entrou pela primeira vez na família servita em 2006 e, em Março de 2024, foi ordenado diácono em Madrid.