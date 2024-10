Moçambique. Arcebispo da Beira apela ao voto consciente e não por recado

Eleições em Moçambique - foto (arquivo) do jornal "Notícias" da Beira (Moçambique)

Os moçambicanos vão às urnas na quarta-feira, 9 de outubro, para escolher o futuro presidente do país, incluindo os membros da Assembleia da República e os Governadores de província, e o Arcebispo da Beira (Centro de Moçambique) exortou aos eleitores para o exercício de um voto consciente.

Rogério Maduca – Beira, Moçambique

O Arcebispo da Beira, Dom Claudio Dalla Zuanna, apelou aos fiéis católicos e moçambicanos no geral, a votar com consciência e não por recado de alguém, votar naquele que pode ajudar Moçambique a crescer.

O Prelado também deixou ficar um apelo aos órgãos eleitorais, para que estes trabalhem com fidelidade à lei.

Eleições em Moçambique (arquivo) - foto do jornal "Notícias" da Beira (Moçambique)

Estas são as sétimas eleições presidenciais que o país acolhe. Concorrem ao cargo 4 candidatos, nomeadamente Daniel Chapo da Frelimo, Ossufo Momade pela Renamo, Lutero Simango do MDM e Venâncio Mondlane do Podemos. Dados avançados pelos órgãos eleitorais indicam que foram inscritos mais de 17 milhões de eleitores.

Oiça aqui a reportagem e partilhe