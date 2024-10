Moçambique. Beira terá Seminário Teológico em 2026

A informação foi avançada no domingo, 6 de outubro, pelo Arcebispo da Beira, Dom Claudio Dalla Zuanna, durante o balanço da visita “ad lima apostolorum”, recentemente efectuada pelos Bispos da Conferência Episcopal de Moçambique (CEM).

Rogério Maduca – Beira, Moçambique

De acordo com o Prelado, a construção de um Seminário de Teologia na Beira surge em resposta à necessidade da Igreja em Moçambique. Para a sua materialização, a Igreja Católica em Moçambique conta com o apoio financeiro do Santo Padre, Papa Francisco.

Dentre os vários aspectos avançados durante o encontro dos membros da Conferência Episcopal de Moçambique com o Papa Francisco, destaque para a instituição do Tribunal Eclesiástico e a formação específica do clero.

Espera-se que até janeiro de 2026, as instalações do futuro Seminário Teológico na Beira estejam prontas para acolher o primeiro grupo de seminaristas.

