Jovens capuchinhos de Cabo Verde fazem pós-noviciado em Itália

Cinco jovens cabo-verdianos prosseguem os seus estudos filosóficos e teológicos na Itália e iniciaram por estes dias mais um novo ano académico e fraterno no pós-noviciado. Viterbo, Pádua e Veneza, são as cidades que acolhem estes jovens para uma etapa muito importante na vida da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos.

A confirmação é do Custódio da Congregação em Cabo Verde, Frei Gilson Frede.

Depois de um ano em Milão a fazerem um curso intensivo de língua italiana os jovens Maruilson Delgado e Gilson Garcia, iniciaram os seus estudos académicos com normalidade. Para o Custódio os rapazes não têm tido dificuldades de maior com relação à adaptação e à língua italiana.

Além desses dois pós-noviços, estudam ainda em Itália os jovens Gilson Borges e Leandro de Pina, em Pádua, já na fase da formação teológica. Em Veneza, Antonilton Pina no seu último ano e a preparar a tese, podendo regressar á Cabo Verde no próximo ano.



Edmilson Fernandes já se formou em operador sanitário, a trabalhar em Itália.

O Frei William Monteiro, recém ordenado sacerdote no passado dia 7 de julho já se encontra no Centro de Missões em Turim e substitui o Frei Flávio de Pina que regressou a Cabo Verde. Também os dois néo-sacerdotes Michel Moreira e Celso Monteiro já se encontram nas respectivas comunidades/paróquias.



Os Capuchinhos que se identificam com as causas eclesiais e sociais do povo das ilhas, iniciaram a sua presença e missão em Cabo Verde em 1947, nas ilhas do Fogo e Brava, provenientes de Turim, Itália.