IV Trilha Universitária anima o mês Missionário em Cabo Verde

O mês de outubro é missionário e do Rosário. Pelas diversas comunidades a Rádio Maria vai ouvindo missionários, religiosas, sacerdotes, institutos, movimentos e congregações.

Rádio Nova de Maria, Cabo Verde

Segundo a responsável da casa de missão, Charliany Lucena, a comunidade católica Shalom em Cabo Verde dá seguimento a sua missão com a IV Trilha Universitária.

Um seminário de “Vida no Espírito Santo” já está identificado para novembro próximo. O momento segundo a missionária é de preparação.

A missão do Movimento Shalom no país tem sido muito boa, garante Charliany. A comunidade vai recebendo missionários e enviando também para outras paragens.

A Comunidade Católica Shalom que nasceu em 1982 na cidade de Fortaleza, no Brasil por Moysés Azevedo é reconhecida por uma Associação Privada Internacional de Fiéis com personalidade jurídica aprovada pelo Pontifício Conselho para Leigos desde 2007.

A comunidade é constituída por homens e mulheres nos estados de vida do matrimónio, celibato e sacerdócio, que consagram as suas vidas inteiramente ao Serviço de Deus, da Igreja e da humanidade e é chamada a acolher, viver e testemunhar o Carisma da Paz com a espiritualidade, vida comum e apostolado.

Movimento Shalom

A Comunidade tem por missão contribuir para renovar a ação evangelizadora da Igreja, com novo ardor, novos métodos e novas expressões, transformando as atividades seculares em meios de evangelização e santificação do mundo.

SHALOM se encontra em Cabo Verde desde o dia 6 de Agosto de 2016, em resposta ao pedido do Bispo de Santiago e Cardeal Dom Arlindo Furtado ao Moderador Geral da Comunidade Católica de Shalom. Esses jovens trabalham diretamente na evangelização de jovens universitários e nos meios académicos em geral na construção da sociedade caboverdiana.