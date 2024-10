Gana - Caminhada pacífica pelo ambiente

Marcha contra a exploração mineira ilegal no Gana

Tal como previsto, a “Caminhada de Oração pelo Ambiente”, promovida pela Arquidiocese de Acra, teve lugar no dia 11 de outubro. O evento decorreu de forma pacífica, sem incidentes e com a participação de milhares de pessoas, para denunciar o fenómeno da exploração mineira ilegal, conhecido localmente como “galamsey”.

Mvuato Sebastiao Miezi, Vatican News

Micheal Kobina Ackon Quaicoe, Diretor Executivo da Direção de Governação, Justiça e Paz da Conferência Episcopal do Gana, afirmou: “Esta é uma luta de todos nós: políticos, pessoas envolvidas em negócios, os nossos líderes tradicionais, enfim, de todos os ganeses”. A marcha, que começou bem, também terminou bem, com a entrega de uma petição à Presidência da República, apelando a que sejam tomadas medidas concretas para pôr fim à extração ilegal e não regulamentada de ouro e outros minerais, que está a causar graves danos ao ambiente e a infligir elevados custos humanos às populações locais.

Para além dos católicos, outros grupos, como o FixTheCountry e o Democracy Hub, juntaram-se à marcha, manifestando o seu apoio à causa ambiental e apelando ao fim da galamsey e à preservação dos recursos hídricos do país. Estas acções são ainda mais urgentes porque as operações de extração de ouro não regulamentadas já causaram um desastre ambiental.

É uma crise que afecta todas as áreas da sociedade, a começar pelas crises ambiental, económica e política. O Gana atravessa uma crise económica em que tem de pagar as suas dívidas, e a crise ambiental só vem agravar a situação, razão pela qual foram tomadas medidas drásticas, como a declaração do estado de emergência nas zonas mineiras e o cancelamento das licenças mineiras. Mas esta manifestação se tornou relevante também porque se tornou política, uma vez que o Gana vai a votos a 7 de dezembro de 2024, o que significa que a população está a pedir ao próximo Presidente que tenha em consideração o problema da galamsey.