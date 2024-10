Explosão de camião-cisterna

Na Nigéria, mais de 90 pessoas morreram na explosão de um camião-cisterna.

Mvuato Sebastião Miezi, Vatican News

A tragédia ocorreu na cidade de Majia, no Estado de Jigawa, por volta da meia-noite de 15 de outubro. De acordo com a polícia, 94 pessoas morreram e pelo menos 50 ficaram feridas.

O incidente ocorreu quando o condutor do camião-cisterna perdeu o controlo do veículo ao tentar evitar outro camião. No processo, o camião-cisterna separou-se da unidade de tração e o combustível derramou-se. Infelizmente, apesar dos esforços das forças de segurança para evitar uma explosão acidental, o acidente acabou por desabrochar num violento incêndio que durou pelo menos duas horas.

(Com Agenzia Fides)