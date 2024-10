Dom Nkea: África é um terreno fértil para a sinodalidade

A África é um terreno fértil para a sinodalidade, segundo o Arcebispo Andrew Nkea de Bamenda, Camarões. Dom Nkea, que foi reconduzido como um dos 17 membros do Conselho Ordinário do Sínodo dos Bispos, disse que graças ao empenho dos leigos e à experiência das CEBs, que são “uma garantia para o futuro”, a sinodalidade é já uma realidade em África e será enriquecida pelos contributos do sínodo que acaba de terminar. O prelado falou também da situação das inundações no seu país.

Stanislas Kambashi, SJ – Cité du Vatican

No final do Sínodo sobre a Sinodalidade, que terminou com a Missa celebrada pelo Papa Francisco na Basílica de São Pedro no domingo, 27 de outubro de 2024, o Arcebispo de Bamenda, nos Camarões, Andrew Nkea Fuanya, expressou um sentimento de ação de graças e gratidão. “Obrigado a Deus, obrigado ao Santo Padre”. Após este processo de três anos e este mês intenso de trabalho, o Presidente da Conferência Episcopal dos Camarões confidenciou que tinha sido uma experiência enriquecedora de fraternidade e catolicidade, que tinha permitido aos bispos, padres e freiras, religiosos e leigos de todo o mundo trabalharem em conjunto.

África, um terreno fértil para a sinodalidade

Para o Bispo Nkea, a sinodalidade “não é algo que tenha caído do céu”, uma vez que as Igrejas africanas já a praticam através das estruturas existentes, incluindo as Comunidades Eclesiais de Base (CEB), as missões e estações, os conselhos paroquiais e vários comités paroquiais. São dirigidas por leigos, que trabalham em estreita colaboração com os padres e os bispos. As CEBs aproximam os fiéis, criando uma vida comunitária onde “toda a gente se conhece”. É um lugar onde as pessoas podem partilhar as alegrias e as tristezas que marcam as suas vidas. O Arcebispo de Bamenda dá o exemplo da sua diocese, onde esta organização está a funcionar. Podemos dizer que a África é um terreno fértil para a sinodalidade porque já a praticávamos, sem lhe chamar sinodalidade. Agora que o Santo Padre a codificou, ela vai continuar a funcionar bem em África”, sublinhou.

CEBs e o empenho dos leigos, “uma garantia para o futuro” das Igrejas em África

Enquanto noutros continentes “as Igrejas estão a esvaziar-se”, em África as Igrejas continuam cheias. A questão que se coloca é como preservar a fé fervorosa dos fiéis. Para o Bispo Nkea, a experiência das CEBs é como “uma garantia para o futuro”. Nestas comunidades”, diz ele, ‘os cristãos não são ’anónimos', conhecem-se uns aos outros, sentem-se em família. É isto que faz a diferença em relação à dinâmica cristã noutros continentes, onde “os fiéis existem como se não existissem”.

O prelado camaronês sublinhou também o papel dos catequistas, que, segundo ele, “são os pontos fulcrais de cada comunidade”. Graças ao seu empenhamento e ministério, as comunidades locais estão em comunhão com as paróquias e a diocese. São estes leigos empenhados que asseguram a animação de certas missões onde os padres raramente chegam, devido à vastidão dos territórios paroquiais a cobrir. Eles preparam os fiéis e os ministros ordenados, por vezes, só vêm para celebrar os sacramentos. Com isto, a Igreja pode esperar continuar a avançar. Como diz o ditado: “Se queres ir depressa, tens de ir sozinho. Se queres ir longe, tens de caminhar com outros”, declarou o Bispo Nkea.

Dom Nkea em conversa com o Papa durante a primeira sessão do Sínodo sobre a sinodalidade

Apelo ao desenvolvimento das regiões do Norte dos Camarões

O Arcebispo de Bamenda falou também do seu país, cuja parte norte foi duramente atingida pelas inundações, causando uma situação humanitária desastrosa. “A situação ... é muito grave, especialmente em Yagoua ... com tantas pessoas deslocadas”, disse o prelado. O bispo, D. Barthelemy Yaouda, e toda a diocese de Yagoua estão a organizar-se para ajudar as vítimas, nomeadamente com alimentos. O presidente do episcopado camaronês referiu-se à sua carta de quinta-feira, 26 de setembro, na qual recomendava a organização de uma coleta no dia 6 de outubro em todas as paróquias e escolas católicas, para apoiar a Caritas diocesana nas suas operações de ajuda às vítimas e a todos os afetados pela situação. Muitos cristãos e pessoas de boa vontade fizeram doações, reconheceu. O bispo Nkea apelou também ao governo camaronês para que assuma as suas responsabilidades, não só ajudando as vítimas das cheias, mas sobretudo desenvolvendo esta parte “quase abandonada” do norte do país. A construção de infra-estruturas sustentáveis pode ajudar a prevenir e a lidar melhor com estas situações, sublinhou.