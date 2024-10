O programa das comemorações

Comunidade cabo-verdiana em Roma, comemora a sua Padroeira

A comunidade cabo-verdiana em Roma celebra neste domingo 13 de outubro a sua Padroeira, Nossa Senhora do Rosário. Três os momentos que caracterizam as comemorações este ano: celebração penitencial no dia 11 às 18 horas; conferência on line sobre "O papel de Nossa Senhora e da Oração no contexto da emigração" no dia 12 às 20 horas e, finalmente, no domingo 13, a partir das 15 horas, reza do terço a favor dos migrantes, procissão e missa presidida pelo Bispo de Mindelo, Dom Ildo Fortes.

Dulce Araújo - Vatican News A comunidade cabo-verdiana em Roma celebra neste domingo 13 de outubro a sua Padroeira, Nossa Senhora do Rosário, que no calendário litúrgico foi no passado dia 7. O momento central da festa será a celebração litúrgica, presidida pelo Bispo de Mindelo, Dom Ildo Fortes, que se encontra em Roma a acompanhar o Sínodo dos Bispos sobre a Sinodalidade. Com ele concelebrará o Bispo da Diocese de Kokstad (Àfrica do Sul), Dom Thulani Victor Mbuyisa que também está em Roma para o Sínodo, e os padres da comunidade, incluindo o capelão, P. José Cabral. A missa que terá lugar às 15.30 na Igreja de Cristo Rei e Santa Francisca Cabrini, em Via Sicilia, 215, será precedida, meia hora antes, pela reza do terço pelos emigrantes. Não faltará a habitaul procissão com a imagem de Nossa Senhora, nas imediações da Igreja.

Este ano, a comemoração da Padroeira conta com mais dois momentos importantes:

Uma conferência on line, no sábado 11 às 20 horas de Roma sobre o tema: “O papel de Nossa Senhora e da oração no contexto da emigração”. Os oradores serão o P. Edson Soares e irmã Sãozinha Elizabete Vaz. O encontro contará ainda com a animação das Irmãs “Fraternindade Rainha dos Corações” e com a moderação do P. José Cabral. A conferência A outra novidade deste ano é a celebração penitencial nesta sexta-feira, 11, às 18 horas locais, na mesma Igreja, referência da comunidade em Roma. Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui