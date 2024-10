Cabo Verde - II Simpósio Internacional da EUC

Terminou o II Simpósio Internacional organizado pela Escola Universitária Católica (EUC) que decorreu entre as duas cidades, Praia e Mindelo de 23 a 25 de outubro sob o lema "Teologia Política da Fé, Humanismo Cristão e Ciências Religiosas".

A sessão de Abertura no dia 23 de outubro foi presidida pelo Bispo de Santiago e Cardeal Dom Arlindo Fuirtado.

O Bispo parabenizou a Escola Universitária Católica pela continuidade da importante iniciativa que chega à sua II Edição e que tem contribuido significativamente para o enriquecimento da comunidade eclesial, ao promover a reflexão sobre a relação entre a fé cristã, o humanismo e a construção do bem comum, afirmou Dom Arlindo.

O Cardeal Dom Arlindo Furtado no Simpósio

Com conferencistas nacionais e internacionais os temas de reflexão versaram temas como: “Teologia Política da Fé, Subsidiariedade Social e Desenvolvimento Humano Integral”, "A Política e os Valores Cristãos Baseados na Ideia do Bem Comum", “Perspectiva Cristã da Justa Redistribuição de Recursos”, “O Evangelho do Trabalho na Busca da Dignidade Humana”, "Estratégias para Redistribuição Justa de Recursos", entre outros, trouxeram à tona várias prespectivas sobre como os princípios cristãos podem guiar a acção política em prol de uma sociedade mais justa e inclusiva, destacando a necessidade de harmonizar os valores cristãos com a prática política.

Conclusões

No dia 25, conclusão do Simpósio, foram apresentadas as principais conclusões e recomendações e o evento terminou com a conferência de encerramento, proferida por Filomena Gonçalves, Ministra cabo-verdiana da Saúde com o tema sobre "Maria, Modelo de Disponibilidade e Serviço à Humanidade", refletindo sobre o exemplo de Maria como símbolo de entrega e serviço. Eis um excerto.

Todos os paineis, todos os debates refletiram, defenderam e reforçaram o compromisso da Igreja com o diálogo entre a fé e política abordando ainda o bem comum sublinhando o papel da fé na formação de líderes políticos comprometidos com o serviço público. O Simpósio reforçou a importância do trabalho como uma vocação à luz do Evangelho, promovendo dignidade e inclusão em Cabo Verde.

O II Simpósio

Este Simpósio reuniu académicos, especialistas, líderes religiosos e aconteceu no auditório da EUC, na Praia, ilha de Santiago e no auditório da Câmara de Comércio de Barlavento, na ilha de São Vicente.

Todas as conferências tiveram transmissão live e via zoom para uma maior participação e também na Rádio Nova de Maria.

As conclusões das discussões serão compiladas numa publicação com o objetivo de ampliar o diálogo teológico e social no seio da Igreja Católica.

