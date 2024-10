Cabo Verde: Frei António Fidalgo de Barros celebra 50 anos de padre

Em Cabo Verde, as comunidades paroquiais da ilha de São Vicente se juntaram ao Frei António Fidalgo de Barros para celebrar os seus 50 anos de Ordenação Presbiteral.

Na tarde de Domingo dia 13 de outubro, a pró-catedral de Nossa Senhora da Luz estave repleta de fiéis para a celebração da Eucaristia que foi presidida pelo Frei Fidalgo, concelebrada pelos sacerdotes que vivem e trabalham na ilha e também da ilha vizinha, Santo Antão.

Em São Vicente, viveu 34 anos e animou os anos dourados da juventude. Ele se considera um filho da ilha.

Durante a homilia comentou o salmo do dia.

Na ilha de São Vicente, esse filho de São Francisco sempre esteve presente na vida dos grupos e movimentos paroquiais, grupo de Jovens Geração Nova, Movimento Pró-vita, à favor da vida num momento conturbado do país com a aprovação da lei do aborto, assistente espiritual também dos Grupos Bíblicos entre outros.

Pessoa simples, de trato fácil, sereno, atencioso, com bom sentido de humor, dedicado, conselheiro, amigo, modelo de virtude e, sobretudo homem de Deus. Mas também um homem comprometido com a verdade, a justiça, a liberdade e a vida.

O Frei Fidalgo de Barros vai à ilha do Fogo e no dia 27, Domingo, na Paróquia de São Lourenço celebra com a comunidade, amigos e familiares.

A celebração do jubileu decorre sob o lema: “Como agradecerei ao Senhor tudo quanto Ele me deu? Elevarei o cálice da salvação, invocando o nome do Senhor” (Sl 116)

Frei António Fidalgo de Barros na celebração dos 50 anos

Frei António Fidalgo de Barros nasceu na localidade de Ponta Verde, paróquia de São Lourenço, Ilha do Fogo em 15 de Janeiro de 1948. Em 1960 foi admitido no Seminário Menor de São José, na cidade da Praia como seminarista e fez todo o seminário menor até 1968 quando decidiu deixar o Seminário e ingressar no noviciado dos Irmãos Capuchinhos na Província de Trento, Itália.

Em 1969, professa entre os Capuchinhos. Depois da profissão religiosa inicia os estudos teológicos primeiro em Trento e a partir de 1970 em Turim, Região de Piemonte, Itália. Em Junho de 1974, já diácono, termina os seus estudos teológicos e em Agosto do mesmo ano regressa à Cabo Verde no ardor da transição política após 25 de Abril. No dia 22 de Setembro de 1974, na sua paróquia natal de São Lourenço do Fogo, é ordenado padre pela imposição das mãos do Bispo Dom José do Carmo Colaço. Sendo o primeiro padre a ser ordenado na ilha do Fogo.

Foi nomeado para fazer parte da fraternidade capuchinha de São Lourenço na Ilha do Fogo e lá fica durante 5 anos, dois dos quais exerce a função de pároco da freguesia. Em Abril de 1975, juntamente com outro irmão da comunidade fundou o Jornal “Terra Nova”. Em São Vicente viveu 34 anos, 6, na ilha de Santo Antão e em Setembro de 2021 partiu para missão em Boston, nos Estados Unidos da América junto da comunidade caboverdiana lá residente, bem como na animação pastoral nas comunidades de São Pedro, em Dorchester.

Foi eleito, reeleito por várias vezes Custódio dos Irmãos Capuchinhos em Cabo Verde.