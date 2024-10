Padre José Eduardo Afonso (Nita Santos, Rádio Nova de Maria (Cabo Verde))

Cabo Verde: EU Católica - Curso de pós-graduação em Psicologia Positiva

No âmbito do protocolo assinado entre a Escola Universitária Católica de Cabo Vrede (EU Católica) e a Assembleia Nacional, arrancou esta segunda feira 7 de Outubro o Curso de pós-graduação em Psicologia Positiva nas organizações e no trabalho tendo como destinatários 32 funcionários da Casa Parlamentar.

Radio Nova de Maria – Cabo Verde O Curso de Psicologia Positiva é aplicada a diversos contextos, com o objetivo de promover o bem-estar físico, mental, social e espiritual, fortalecendo a resiliência e melhorando a qualidade de vida e decorrerá na modalidade híbrida, confirma o diretor executivo da Instituição, o Padre José Eduardo Afonso. À formação seguem-se outras iniciativas formativas e já com inscritos confirmados. Oiça aqui o padre José Eduardo Afonso Há uma grande espectativa para o curso cuja necessidade existe em diversas áreas refere o nosso interlocutor. Oiça Padre José Eduardo Afonso A formação em aperfeiçoamento e bem-estar em ambiente laboral surge de necessidades já identificadas, assegura o Padre José Eduardo. Padre José Eduardo Afonso Este programa de formação é ministrado por um corpo docente de destaque, proveniente de diversas universidades do Brasil, Itália, Portugal e Cabo Verde. A EU Católica é uma instituição do ensino superior da Igreja Católica Cabo-verdiana, dotada de personalidade jurídica e canónica, nos termos da legislação nacional, do código de direito canónico. A EU Católica também prepara por estes dias, o II Simpósio Internacional que decorrerá nos próximos dias 24, 25 e 26 nas cidades da Praia e no Mindelo sob o tema: Teologia Política da Fé – Humanismo Cristão e Ciências Religiosas.