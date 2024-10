IX Congresso Mundial das Rádios debate temas como o uso da energia solar

IX Congresso Mundial da Rádio Maria reuniu em Seveso, perto de Milão, no Norte da Itália, Diretores e Presidentes das Associações da Rádio Maria. Na mesa dos trabalhos estiveram diversos temas de caracter religioso e práticos relacionados com o funcionamento dessas Rádios. Um dos participantes foi Frei Valter de Pina, Diretor da Rádio Maria de Cabo Verde. Ele fala dos assuntos abordados em relação à emissora em Cabo Verde.

Cabo Verde - Rádio Maria de Nova

No encontro que decorreu de 11 a 15 de Outubro, entre muitos assuntos, os Diretores abordaram questões que têm a ver com o exercício do ministerio presbiteral na RM, fidelidade criativa aos pastores, qualidade do conteúdo, colaboração editorial entre as RM, retiro espiritual em conjunto dos diretores e a vivência do Jubileu 2025.

Participantes do IX Congresso Mundial das Rádios Maria

Por seu lado, os Presidentes das Associações falaram da sustentabilidade das Rádios, do rigor e transparência na gestão dos recursos, da aquisição e uso das novas tecnologias, do uso dos painéis solares onde há enorme gasto com a electricidade e, por fim, da forma de melhorar a promoção das Rádios Maria.

Membros do congresso

De regresso ao país, o director Frei Valter de Pina fala dos assuntos abordados com relação a Cabo Verde: energia nos centros de produção e de emissão e a questão do próprio sinal da Rádio em Cabo Verde, preocupações constantes.

Os trabalhos poderão ter início ainda este ano para que o sinal seja via satélite, garante o Director da emissora. Uma mais valia, ressalta o responsável.

Todo o material já foi identificado. A segunda parte será a aquisição e arrumo do contentor. Para a montagem do material nas ilhas, virão técnicos da Rádio Maria.

Frei Valter de Pina foi acompanhado pelo Presidente da Associação, Francisco Duarte.

No dia 16 de Outubro de 2024 todos os participantes da reunião foram recebidos pelo Papa Francisco durante a Audiência Geral.

“A Sua Palavra corre veloz”, foi o lema do Encontro.