Cabo Verde: Cardeal Dom Arlindo Furtado celebra jubileu dos 75 anos

A Igreja de Jesus Cristo em Cabo Verde celebrou, com Dom Arlindo Gomes Furtado, Bispo de Santiago, no passado dia 4 de outubro, os 75º aniversário natalício.

Numa grande entrevista à Rádio Nova de Maria na sexta feira, dia 18 de outubro, conduzida pelo director Frei Valter de Pina, o Bispo de Santiago e Cardeal Dom Arlindo Furtado, falou sobre a sua vida, os momentos mais marcantes do seu percurso formativo e ministerial (presbiteral, episcopal e cardinalício). Também fez um balanço dos 5 anos à frente da Diocese de Mindelo, 15 anos à frente da Diocese de Santiago e ainda um olhar sobre o futuro. A educação recebida dos pais, principalmente da avó e o ambiente familiar propício o despertou para ser sacerdote.

Entrou no Seminário de São José, na cidade da Praia em 1963, em pleno Concílio Vaticano II teve como colegas no seminario e na vida, os padres José Constantina Bento e Boaventura Lopes, este já falecido.

Ordenado Diácono em Maio de 1976 e presbítero no mesmo ano, na paróquia de origem, Santa Catarina, interior da ilha de Santiago, altura em que o país entrava numa fase nova, a da independência, onde os desafios eram muitos, refere o entrevistado principalmente a falta de sacerdotes e diocesanos em particular.

Foi Professor e Reitor do Seminário de São José, estudou Ciências Bíblicas em Roma, Professor de Estudos Teológicos em Coimbra-Portugal, colaborou na equipe de tradutores da "Nova Bíblia dos Capuchinhos", traduzindo os livros de Provérbios, Eclesiastes, Ben Sirah, e escreveu as suas apresentações. Pároco de Nossa Senhora da Graça na capital do país e como Reitor do Seminário contribuiu para influenciar muitos jovens, hoje sacerdotes.

Dois momentos marcantes e densos da vida, lembra o Bispo, o da nomeação para a Diocese de Mindelo em Novembro de 2003 e a transferência para a Diocese de Santiago em junho de 2009, referiu Dom Arlindo.

Dom Arlindo Gomes Furtado

O Código de Direito Canónico no seu Cân. 401 - § 1, estabelece que o Bispo diocesano ao completar 75 anos deve apresentar ao Sumo Pontífice o pedido de renúncia do ofício. Dom Arlindo revela que o pedido já foi feito e está à espera da resposta.

Quanto ao sucessor, está nas mãos de Deus e do Santo Padre, disse o Bispo.

Dom Arlindo Gomes Furtado nasceu em Figueira das Naus, ilha de Santiago em 4 de Outubro de 1949, oficialmente consta o registo 15 de Novembro.

Primeiro Bispo da Diocese de Mindelo, elevado a cardeal pelo Papa Francisco no Consistório Ordinario Público de 2015, primeiro na história destas ilhas, tendo sido investido com o título de São Timóteo.

Atualmente é membro dos dicastérios da Cúria Romana: Congregação para a Evangelização dos Povos e congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos.