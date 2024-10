Praia - Associação "Credita na Bô" quer reforçar coopeação institucional com o IFP

Associação "Kreditá na Bô" estabelece cooperação institucional com o IFP

Em Cabo Verde, a Associação "Kredita na Bô" abriu recentemente um novo espaço na cidade de Santa Catarina, no interior da ilha de Santiago, assinando um protocolo de parceria com o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IFP), a fim de reforçar o estabelecimento de uma cooperação entre as duas instituições.

Rádio Nova de Maria – Cabo Verde “Kreditá na Bo”, é um Programa social das Irmãs Adoradoras, que presta cuidado global à mulher em situação de prostituição, vítima de tráfico e em contexto penitenciário. O programa de Intervenção Integral, conta com um centro de atenção socio-comunitária e uma equipa direcionada ao acolhimento e acompanhamento de mulheres jovens e adolescentes, em situação de vulnerabilidade e exclusão social. Culinária, informática, género e prevenção da violência são áreas prioritárias. Relação institucional No dia 17 de outubro de 2024, na cidade de Assomada, na ilha de Santiago, teve também lugar o acto de Lançamento do Programa, financiado pela Cooperação Espanhola. Participaram nesse evento várias instituições civis e religiosas, assim como com diferentes instituições públicas, privadas e benfeitores. O acto contou ainda com a presença do Cardeal Dom Arlindo Furtado, Bispo de Santiago, de Ana Paredes, Embaixadora de Espanha em Cabo Verde e com a Superiora Provincial da Província Europa-África das Religiosas Adoradoras. Os presentes no ato de lançamento do Programa A Congregação das Irmãs Adoradoras Escravas do Santíssimo Sacramento e da Caridade foi fundada em meados de 1800, em Espanha. Esta obra está em mais de 25 Países e tem mais de 170 projectos em todo o mundo. Em Cabo Verde marcam presença desde 2009, a convite do então Bispo da Diocese de Mindelo, Dom Arlindo Furtado (hoje Bispo de Santiago).

