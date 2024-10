Bispo do Sudão do Sul recorda “visão educativa” de Daniel Comboni

No dia 10 de outubro a Igreja no Sudão do Sul celebrou a festa de S. Daniel Comboni. Dom Eduardo Hiiboro Kussala, Bispo da diocese Católica de Tombura-Yambio, falou da “visão educativa” de Comboni para fortalecer o povo de Deus em África.

Mvuato Sebastião Miezi - Vatican News (com ACI África)

Na sua mensagem para o Dia da Educação Católica, Dom Hiiboro Kussala, Bispo da Diocese Católica de Tambura-Yambio, disse, a partir da sua sede episcopal, que “São Comboni dedicou a sua vida à evangelização do Norte de África e da África Central, acreditando que a verdadeira transformação vem da capacitação das pessoas locais”.

O tema da celebração neste ano é “Empowering Future through Quality Education” (o poder do futuro através da educação qualitativa). Este tema, diz Dom Hiiboro, “chama-nos a refletir sobre o papel essencial que a educação desempenha na formação não só das vidas individuais mas também do futuro da nossa nação”, acrescentando que “Num mundo muitas vezes dividido, a educação é um farol de esperança que nos guia para um futuro enraizado na fé, nos valores e na comunidade”, enfatizando a educação prática.

“Num mundo em rápida mudança, e especialmente na nossa frágil nação do Sudão do Sul, a educação deve combinar competências práticas com uma forte base moral. Como disse Nelson Mandela, “a educação é a arma mais poderosa que se pode usar para mudar o mundo”. Vamos incutir nos nossos alunos os valores do trabalho árduo e do respeito, encorajando a colaboração e a unidade”, afirma o Bispo, acrescentando: “À medida que avançamos como diocese na área da educação de qualidade, não nos esqueçamos de que a educação não tem a ver apenas com resultados académicos; tem a ver com a formação de corações e mentes à luz da verdade de Deus.

O Bispo Hiiboro em seguida sublinhou o papel dos diferentes atores da educação. Os professores, observou, são os arquitetos do conhecimento e da virtude, e os seus ensinamentos se repercutem ao longo da vida dos alunos; Os pais são os primeiros educadores, e a influência deles moldam os valores e o carácter dos seus filhos. E sobretudo, recordou, “o empenho dos pais em fomentar o amor pela aprendizagem cria uma base sólida para o futuro dos filhos”.

O Bispo também teve uma mensagem para os alunos, ao recordar-lhes que eles são “os líderes de hoje e amanhã”.

Finalmente, o ordinário da Diocese Católica de Tombura-Yambio advertiu, citando a Carta aos Filipenses 4,13, que “A educação não deve ser vista simplesmente como um meio para atingir um fim, mas como um poderoso instrumento de mudança”. Por isso, acrescentou, “Utilizem a educação para procurar a excelência e defender os valores da honestidade, da paz e da unidade”.