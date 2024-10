Cardeal Dom Eugenio Dal Corso, Bispo emérito de Benguela (Angola)

Angola - Faleceu o Cardeal, Dom Eugénio Dal Corso bispo emérito de Benguela

Foi com profundo pesar, que a comunidade católica em Angola recebeu a notícia do falecimento de Sua Eminência, Dom Eugénio Cardeal Dal Corso, Bispo - emérito da Diocese de Benguela, e 2º Cardeal da história da igreja angolana, ocorrido na Itália, no domingo, 20 de Outubro.

Anastácio Sasembele - Luanda, Angola Dom Eugénio Cardeal Dal Corso nasceu no dia 16 de Maio de 1939, em Grezzana, Itália. Ele foi ordenado Sacerdote a 7 de Julho de 1963 e ingressou na Congregação dos Pobres Servos da Divina Providência. Em 1986, após onze anos de missão na Argentina, pediu para partir para Angola onde os Pobres Servos da Divina Providência concordaram em dirigir o seminário da diocese de Uíje, e em 1991 foi nomeado Superior Provincial da sua Ordem em Angola. O actual Superior da Congregação em Angola Padre Alberto Sissimo recorda com esperança na ressurreição o primeiro Cardeal criado em sua congregação religiosa, a família calabriana. Em Dezembro de 1995 Dom Eugénio é nomeado pelo Papa João Paulo II bispo - coadjutor de Saurimo e após a resignação de Dom Pedro Marcos Ribeiro da Costa, ele o sucedeu em 15 de Janeiro de 1997 no ofício de bispo de Saurimo. Os fiéis da igreja particular de Saurimo estão unidos em oração pela alma de Dom Eugénio Cardeal Dal Corso e pelo consolo de sua família e amigos, realça Dom José Manuel Imbamba arcebispo de Saurimo e Presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tome (CEAST). No dia 18 de Fevereiro de 2008, o Papa Bento XVI o transferiu para a diocese de Benguela. Dez anos depois, em 26 de Março de 2018, ele renunciou ao cuidado pastoral devido à restrição de idade. Sucedeu no governo da igreja Dom António Francisco Jaca que agradece pela sua doação a igreja particular de Benguela. Terminada a missão em Benguela Dom Eugénio, forte na sua vocação missionária e ainda gozando de boa saúde, optou, no entanto, por não se retirar, mas continuar a trabalhar na diocese de MEnongue no centro pastoral de Santa Josefina Bakhita de Caiundo, uma pequena comunidade da província de Cuando-Cubango. Dom Eugénio Dal Corso criado cardeal pelo Papa Francisco Em 1 de Setembro de 2019, o Papa Francisco anunciou que o criaria cardeal no Consistório de 5 de outubro, em que recebeu o barrete purpurado, o anel cardinalício e o título de cardeal - presbitero de Santa Anastácia. Tomou posse de sua igreja titular em 17 de Novembro do mesmo ano. Na Conferência Episcopal de Angola e São Tomé (CEAST), exerceu as funções de Secretário-geral e Presidente da Comissão Episcopal da catequese e evangelização. O Padre Celestino Epalanga secretário-geral da Comissão Episcopal de Justiça e Paz e Integridade da Criação fala do legado deste filho da igreja.