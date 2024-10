Angola - Funeral do Cardeal no dia 8 na Catedral de Luanda

Celebrações eucarísticas e reflexões marcam as exéquias de Dom Alexandre Cardeal do Nascimento. Restos mortais vão a enterrar na próxima terça–feira, 8 de outubro, na Catedral de Luanda.

Anastácio Sasembele - Luanda

Em todas as paróquias de Luanda e não só, os fiéis continuam a rezar pela alma do primeiro Cardeal angolana, tido como homem da caridade, promotor da paz e da reconciliação nacional.

Dom Alexandre faria 100 anos de idade e 50 anos de episcopado em 2025, o tão esperado jubileu que igreja angolana preparava com entusiasmo.

O Arcebispo de Luanda, Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias diz que apesar da sua partida a igreja vai celebrar o grande jubileu com fé na ressurreição e com muita alegria.

Dom Alexandre Cardeal do Nascimento, esta a ser igualmente visto como uma figura incontornável do nacionalismo angolano, no seu silêncio e em acções concretas, defendeu a causa da liberdade do povo angolano, tendo lhe valido o exílio em Portugal.

O bispo da diocese de Caxito Dom Maurício Camuto realça que é preciso valorizar aqueles que no silêncio fizeram muito por Angola, entre eles Dom Alexandre Cardeal do Nascimento.

E as exéquias do Cardeal decorrem desde segunda – feira 30/9, com varias homenagens, reflexões e celebrações eucarísticas em todas as igrejas do país, assim como se multiplicam testemunhos e mensagens de pesar vindas de todo o mundo.

O Cónego Apolónio Graciano, antigo secretário pessoal do Cardeal Alexandre e porta-voz das exéquias, afirma que a igreja angolana, e a de Luanda, em particular, receberam com muito apreço a mensagem de pesar do Santo Padre, o Papa Francisco.

