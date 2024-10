Amadou Mahtar Mbow – Um Intelectual da Cultura, Ciência e Educacão

Faleceu a 23 de setembro, em Dakar, aos 103 anos de idade, Amadou Mahtar Mbow, intelectual senegalês, pedagogo que muito se dedicou à educação no seu país, tendo-lhe sido dedicada a II Universidade pública de Dakar. Foi Diretor Geral da UNESCO, de 1974 a 1987, deixando nela marcas indeléveis. Teve sempre como preocupação a defesa da igualde e da dignidade de todas as nações, procurando sempre o consenso. À África recomendou sempre o diálogo e a unidade como caminho para o desenvolvimento.

Dulce Araújo - Vatican News

"África em Clave Cultural: personagens e eventos", emissão semanal do Programa Português/África da Rádio Vaticano, não podia deixar de chamar a atenção para esta importante figura da África que marcou, com o seu pensamento e atitude, toda uma época e que deixa um grande legado para a África e o mundo. Este património é posto em relevo por Filinto Elísio (Rosa de Porcelana Editora) na sua crónica em que percorre o feliz e signficativo percurso de vida de Amadou Mahatar Mbow.

A II Univerisade de Dakar, intitulada a Amadou Mahtar Mbow

A herança humanista e inteletual desse grande cidadão africano deve ser transmitida aos jovens, sublinha, por sua vez, o Embaixador, reformado, António Lima, que não teve a sorte de conhecer pessoalmente Amadou Mahtar Mbow, mas que aprecia muito o seu pensamento. Frequentou, contudo, em Paris, as associações estudantis africanas de que Amadaou Mahtar Mbow foi precursor. e enaltece os benefícios que disso tirou.

O Embaixador aposentado, António Lima

É tudo isto, intercalado por palavras do próprio Amadou Mahtar Mbow em entrevista à RTS (Rádio Televisão Senegalesa) por ocasião dos seus 100 anos de vida, que se pode ouvir na emissão que a ele dedicamos na quinta-feira, 3 de outubro de 2024.

Também pode aqui ler diretamente a crónica do poeta, ensaísta e editor, Filinto Elísio:

Filinto Elísio, parceiro do Programa "África em Clave Cultural: personagens e eventos"

"Amadou Mahtar Mbow – Um Intelectual da Cultura, Ciência e Educação



Faleceu no passado dia 23 de setembro, o intelectual senegalês Amadou Mahtar Mbow, aos 103 anos. Antigo Secretário Geral da UNESCO e grande defensor do multilateralismo, ele foi uma personalidade dedicada e comprometida na promoção da cultura e do saber.

O Presidente do Senegal Bassirou Diomaye Faye referiu a MBow como: “Um patriarca do Senegal, Nação à qual deixou um legado inestimável, marcado pela luta em prol da justiça educacional e cultural global”.

Nascido em Dakar em 1921, MBow fez os seus estudos primários na Escola Regional de Louga. Em 1938, tornou-se escriturário da administração colonial e foi designado para os correios pelo então governador do distrito de Dakar e dependências.

Alistou-se voluntariamente na Força Aérea francesa em fevereiro de 1940 e ingressou na Escola de Radiotelegrafia, em Saint-Malo.

Após a sua desmobilização no final da Segunda Guerra Mundial, continuou, entre 1945 e 1951, os seus estudos secundários e superiores, primeiro na Escola Superior de Mecânica Geral e de Eletricidade, depois, no Centro Nacional de Ensino (Liceu Hélène Boucher Paris) e, finalmente, na Faculdade de Letras da Universidade de Paris Sorbonne, onde obteve um diploma de Professor. Ao mesmo tempo, presidiu a Associação de Estudantes de Paris e fundou a Federação de Estudantes Africanos em França.

Após os estudos superiores, regressou ao Senegal para lecionar Geografia e História até 1966, nomeadamente na Escola Secundária Faidherbe, em Saint-Louis, e depois na Escola Normal Superior, em Dakar.

Estando evolvido na política, torna-se Ministro da Educação e Cultura, durante o período de transição para a independência. Homem de Estado e de cultura, foi Ministro da Educação Nacional (1966-1968), depois da Cultura e Juventude (1968-1970) já no Senegal indipendente. Foi também eleito para a Assembleia Nacional (1966-1968) e para o Conselho Executivo.

A partir de 1966, fez parte do Conselho Executivo da UNESCO como representante do Senegal, antes de se tornar Diretor Geral Adjunto da Educação em 1970.

Foi eleito Diretor Geral da UNESCO em 1974, cargo que ocupou durante 13 anos.

Amadou Mahtar MBow é autor de inúmeras publicações, incluindo várias sobre as missões da UNESCO, como “Nas fontes do futuro: O problema global e as missões da UNESCO” (L'Harmattan, 2011). Contribuiu também para as publicações da Academia do Reino de Marrocos através de cerca de trinta comunicações que tratam dos principais problemas culturais, políticos, económicos e sociais do mundo, muitas vezes a partir de uma perspetiva africana.

Em homenagem a este “Patriarca”, o então Chefe de Estado do Senegal, Macky Sall, decidiu renomear a Segunda Universidade Pública de Dakar em sua honra.

O seu percurso foi de compromisso e de humildade. De Humanismo. Percurso narrado por Mamadou Lamine Sagna, no seu livro “Amadou Mahtar Mbow: uma lenda para contar”, publicado pelas edições Karan."