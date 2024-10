A Igreja no Burkina Faso promove uma cultura de acolhimento dos migrantes

A Igreja no Burkina Faso celebrou o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado no domingo 29 de setembro de 2024, em Diébougou. Ao dirigir-se aos presentes, Dom Joachim Herménégilde Ouédraogo, bispo de Koudougou e presidente da Comissão Episcopal para a Pastoral dos Migrantes e Refugiados, sublinhou que “a Igreja tem o dever de ser a mãe que acolhe e acompanha os seus filhos e filhas migrantes, quaisquer que sejam as razões da sua migração”.

Olivier Ndayisaba - Cidade do Vaticano

Expressando a sua gratidão à Conferência Episcopal e, em particular, a Dom Der Raphaël Dabiré pela sua hospitalidade em acolher o 110º Dia Mundial do Migrante e do Refugiado na sua diocese, Dom Ouédraogo explicou que o tema da celebração deste ano é “Deus caminha com o seu povo”. Este tema, que reflete o convite do Papa Francisco, tem como objetivo ajudar a “redescobrir a natureza itinerante do povo de Deus que caminha através da história, peregrinando em direção ao Reino dos Céus (...) Tal como o povo de Israel no tempo de Moisés, os migrantes fogem muitas vezes de situações de opressão e abuso, insegurança e discriminação, e falta de perspetivas de desenvolvimento”. No seu discurso, o Bispo de Koudougou sublinhou “o apelo de cada um de nós para ser pai, mãe, irmão ou irmã dos que estão em dificuldades”.

Apoiar os migrantes no seu sofrimento

O Bispo Ouédraogo recordou que o Burkina Faso tem vivido uma crise de segurança sem precedentes na última década. A Igreja, como povo novo, tem o dever de ser a mãe que acolhe, conforta, instala e acompanha os seus filhos e filhas migrantes, quaisquer que sejam as razões da sua migração”. É nesta perspetiva, sublinhou o prelado, que “a Conferência Episcopal do Burkina Faso, através da Comissão Episcopal para a Pastoral dos Migrantes e Refugiados, acompanha todas as pessoas em situação de vulnerabilidade para que possam recuperar a sua dignidade”.

O Prelado disse ainda que cada um seja pai, mãe, irmão ou irmã de quem está em dificuldade, “por vezes apesar de si próprio”. Sublinhou a importância de comemorar este dia, “que é um apelo aos cristãos para viverem a sua fé na caridade e na solidariedade, porque amar a Deus é amar o próximo de uma forma genuína”. O Bispo de Koudougou acrescentou que a evocação do Papa na sua mensagem por ocasião do Dia Mundial do Migrante e do Refugiado nos mostra que “temos a nossa cidadania no céu, de onde esperamos o Senhor Jesus Cristo como nosso salvador” (Fil 3,20).

Dom Ouédraogo recordou também que “todos nós somos peregrinos, se não mesmo migrantes, nesta terra”, fazendo novamente eco do Santo Padre. De facto, continuou o Bispo, “apoiar os nossos irmãos e irmãs é um dever de todos os cristãos. É um ato de caridade e, mais do que isso, um dever. É também um apelo a todos os homens e mulheres de boa vontade para que abram os seus corações, as suas casas e até os seus campos àqueles que abandonaram as suas casas, os seus campos ou as suas aldeias para procurar um refúgio mais seguro”.

Deus nunca abandona o seu povo

O Presidente da Comissão Episcopal para a Pastoral dos Migrantes e Refugiados recordou que, no decurso da sua longa caminhada, o povo de Israel experimentou altos e baixos, e que muitas vezes quis desistir perante as dificuldades. No entanto, “Deus, na sua misericórdia, esteve sempre presente para ajudar o seu amado povo”.

Perante as notícias sombrias e tristes que chegam de vários canais de comunicação, o prelado pergunta se Deus não estará a abandonar o seu povo. A resposta é negativa, “porque Deus ama-nos e caminha connosco nas nossas provações”. Apelou também a que mantivéssemos viva a nossa fé, seguindo o exemplo de Santa Teresa de Ávila, que dizia que não devemos ter medo, “porque quem tem Deus tem tudo”.

Os migrantes são convidados a adaptar-se às novas condições

O bispo de Koudougou aproveitou a ocasião para lançar um apelo aos seus irmãos e irmãs migrantes, nomeadamente às pessoas deslocadas no interior do país. “As condições em que aqui chegastes são por vezes degradantes. Homens e mulheres acolheram-vos de coração aberto. Adaptai-vos às vossas novas condições, respeitando os hábitos e os costumes dos vossos anfitriões, a fim de reforçar a coesão social”, disse. D. Ouédraogo assegurou-lhes também a sua proximidade espiritual para que possam regressar a casa, para aqueles que o desejarem, e viver uma nova vida cheia de esperança na terra dos seus antepassados.

Para concluir, o prelado aproveitou a oportunidade para saudar e agradecer a todas as organizações que trabalham para acolher e apoiar as pessoas deslocadas internamente nesta região do Burkina Faso. Exprimiu também a sua gratidão e invocou a bênção de Deus, em particular para com o Estado e os líderes tradicionais que os acolheram nas suas terras. Agradeceu ainda às estruturas eclesiais como a OCADES Caritas, a Comissão Diocesana Justiça e Paz, os meios de comunicação diocesanos e a Comissão Diocesana para a Pastoral dos Migrantes e Refugiados, bem como aos seus benfeitores, encorajando todos nas suas respetivas missões.