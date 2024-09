São Tomé e Príncipe - Pessoas com deficiência visual (Melba de Seita)

STP - Condições educativas carentes para deficientes visuais

São Tomé e Príncipe não está preparado para responder à situação dos cegos. É quanto afirmou a Presidente da Associação dos Cegos e Amblíopes, ACASTEP, Eugénia Neto. Ela falava no contexto da visita do Presidente da União Africana dos Cegos, Lucas Amoda, que esteve recentemente naquelas ilhas equatoriais para avaliar, junto da ACASTEP, o impacto do seu trabalho no país.

Melba de Seita - São Tomé e Príncipe O encontro teve lugar no dia 9 de setembro de 2024 e, na ocasião, Eugénia Neto, que é também Diretora do Gabinete de Educação Especial, lamentou o facto de as pessoas com deficiência visual não poderem frequentar a escola. Ela reconheceu que o país não está preparado para dar resposta a esta situação, mas tem esperança no futuro. Oiça A União Africana dos Cegos foi instituída em 1987 e trabalha com os 53 países membros. Lucas Amoda frisou que a educação dos cegos deveria ser uma área prioritária em São Tomé e Príncipe. Oiça Preocupado com a situação, o presidente da União Africana dos Cegos prometeu tudo fazer para apoiar a ACASTEP na área da educação.

Oiça Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui