República Centro-Africana. Papa nomeia novo Bispo para a Diocese de Kaga-Bandoro

O Papa Francisco nomeou Bispo de Kaga-Bandoro, na República Centro-africana, o Reverendo Padre Victor Hugo Castillo Matarrita, até agora Provincial dos Missionários Combonianos na África Central.

Sãozinha Vaz – Vatican News

O novo Bispo, Padre Victor Hugo Castillo Matarrita, nasceu a 19 de março de 1963 em Mansión, na Diocese de Tiarán, na Costa Rica. Membro da Congregação dos Missionários Combonianos, emitiu os votos perpétuos em 1991 em Paris, França, onde fez, igualmente, fez os estudos filosóficos e teológicos.

Foi ordenado sacerdote a 8 de agosto de 1992 na Costa Rica.

Paralelamente, desempenhou diversas funções: missionário na África Central e Pároco de Grimari (1993-1998); formador e superior local no postulado comboniano de Bangui. De 2002-2007, foi delegado Provincial e Presidente da Conferência dos Superiores Maiores da África Central.

Fora da nação centro-africana, foi formador de postulantes em São José, conselheiro da delegação centro-americana e superior provincial para a América Central de 2013-2020. Desde 1 de Janeiro de 2023 que era Superior Provincial dos Missionários Combonianos na África Central.

Uma vez ordenado, Dom Castillo Matarrita será o quarto Bispo da Diocese de Kaga-Bandora, que está vacante desde março de 2024 na sequência do falecimento de Dom Zbigniew Tadeusz Kusy.

A Diocese de Kaga-Bandoro foi criada a 28 de junho de 1997 com a bula Cum ad aeternam do Papa João Paulo II com o nome de arquidiocese de Bangui antes de assumir o atual estatuto.