A Escola onde se verificou o incêndio (AFP or licensors)

Quénia - Incêndio num dormitório escolar provoca a morte de 17 crianças

O incêndio ocorreu na noite de quinta-feira, 5 de setembro, no dormitório da Escola Primária Hillside Endarasha Academy, em Kieni, e provocou a morte a dezassete alunos. Várias outras pessoas ficaram feridas, incluindo dezasseis em estado grave, segundo o porta-voz do Serviço Nacional de Polícia do Quénia.

Sãozinha Vaz - Vatican News A escola, que acolhe cerca de 800 alunos com idades compreendidas entre os 5 e os 12 anos, está localizada a cerca de 170 quilómetros a norte da capital, Nairobi, no centro do país. Conforme noticiou o RFI, a idade média das vítimas rondava os 9 anos. As causas do incêndio são desconhecidas. Segundo a polícia, a identificação dos corpos é muito difícil, pois estão absolutamente carbonizados. Referindo-se a "notícias devastadoras", o Presidente William Ruto expressou as suas condolências: "Os nossos corações estão unidos aos familiares das crianças que perderam as suas vidas" nesta "tragédia", disse numa mensagem tornada pública através das redes sociais. Ruto acrescentou que pediu às autoridades para conduzirem "uma investigação minuciosa sobre este triste acontecimento". A Cruz Vermelha do Quénia também publicou um comunicado nesta sexta-feira, dizendo que irá prestar "serviços de apoio psicossocial aos alunos, professores e famílias afetadas".