Provincial dos Salesianos termina visita pastoral a Cabo Verde

Cabo Verde - Salesianos recebem, em São Vicente (Mindelo) a visita do Provincial. (Nita Santos)

O Provincial dos Salesianos de Portugal e Cabo Verde, Padre Tarcísio Morais terminou sexta feira, 6 de Satembro uma visita de três dias à comunidade salesiana, na ilha de São Vicente.

Rádio Nova de Maria - Cabo Verde

Antes da partida para Roma-Itália, foi abordado pela Rádio Maria e avançou o objectivo da visita.

Escola Salesiana - Mindelo, São Vicente

Durante três dias, aquele responsavél manteve encontros com a equipa directiva da Escola Salesiana, com a equipa da pastoral e com a família salesiana.

O Padre Tarcísio Morais trouxe algumas indicações para à equipa directiva para este ano lectivo 2024/2025 que tem início no próximo dia 16 de Setembro.

Equipa Diretiva da Escola Salesiana em Cabo Verde

Para aquele sacerdote, Cabo Verde tem enorme potencial quer ao nível humano, como social e religioso.

O Provincial regressa com impressão positiva.

Provincial dos Salesianos, Padre Tarcísio Morais regressou no sábado 7 de Setembro.

"Avançamos na Esperança-Confia", é o lema para este ano educativo/pastoral.

A Comunidade Salesiana na ilha de São Vicente é composta por 4 sacerdotes de 3 nacionalidades: Timorense, Espanhola e Portuguesa respectivamente. Neste momento conta com um Irmão cabo-verdiano, em estágio.

A Congregação Salesiana marca presença em Cabo Verde desde 1943.