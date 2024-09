Cerimónia de Imposição de Fitas aos primeiros finalistas da EU Católica de Cabo Verde ( cedida pela Radio Nova de Maria - Cabo Verde)

Primeiros finalistas da EU Católica de Cabo Verde

No sábado dia 31 de Agosto, a Escola Universitária Católica (EU Católica) celebrou com entusiasmo a cerimónia de Imposição de Fitas aos primeiros finalistas que concluiram três cursos: Ciências Religiosas, Pós-graduação em Psicologia Positiva e Pós-graduação do Ensino da Educação Moral e Religiosa Católica.

O evento aconteceu no Campus da EU Católica, na Prainha, cidade da Praia, ilha de Santiago. Quem nos dá conta é o deitor da EU Católica, Padre José Eduardo Afonso. Durante o discurso de abertura aquele responsável focou no percurso feito que deixou e vai continuar a deixar marcas na vida das pessoas. Dos 118 estudantes matriculados nos diversos cursos 82 concluiram com sucesso os estudos sem contar com o Mestrado que vai a meio. Dos 82 alunos que concluiram com sucesso os estudos, 60 quiseram participar na Imposição de Fitas. Finalistas do Curso de Ciências Religiosas Arranca este ano o curso de Filosofia e Licenciatura em Ciências de Infância Educação e Família e vão ser reeditados outros cursos. Gestão, Economia e Direito entre outras áreas, apostas para os próximos anos. Momento da Celebração Eucarística Após receber os seus diplomas, os finalistas acompanhados de seus familiares e da comunidade académica, celebraram o dia com um almoço convívio, onde o espírito de confraternização e alegria era visível. A Escola Universitária Católica é um projecto conjunto das duas Dioceses de Santiago de Cabo Verde e do Mindelo.