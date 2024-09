Arquidiocese da Beira - II Semana Nacional de Catequese (Rogério Maduca)

O catequista educa o coração para Deus - D. Claudio Dalla Zuanna

"O catequista é alguém que educa o coração ao encontro de Deus" - considerou Dom Cláudio Dalla Zuanna, Arcebispo da Beira, por ocasião do encerramento da Semana da Catequese e do Dia do Catequista.

Rogério Maduca – Beira

A Paróquia Nossa Senhora de Fátima na Beira acolheu no domingo, 1 de setembro, a celebração Diocesana do Dia do catequista, e encerramento da Semana de Catequese, evento que juntou catequistas de varias paróquias da Arquidiocese da Beira. A missa por ocasião deste dia foi presidida pelo Arcebispo da Beira, Dom Cláudio Dalla Zuanna, e concelebrada por vários sacerdotes. Durante a homilia, Dom Cláudio explicou que, o catequista não é uma pessoa que dá informações religiosas, é uma pessoa que educa o coração e faz despertar a amizade com Deus. Missa de encerramento E para que o catequista seja um educador de coração, este deve fazer a experiência de Deus, através da oração, pois segundo Dom Cláudio a oração é um alimento da espiritualidade do catequista. No final da celebração a Irmã Rita, representante da Comissão Arquidiocesana de Catequese na Beira disse que o tema escolhido para a II Semana Nacional de Catequese, ajudou a recolocar no centro da espiritualidade do catequista, a Oração. Irmã Rita Refira-se que o Dia do Catequista na Beira, foi também marcado por uma palestra onde os participantes refletiram sobre o tema "A Oração alimento para a espiritualidade do catequista", tema este proposto pela Conferência Episcopal de Moçambique, para a celebração da II Semana Nacional de Catequese.