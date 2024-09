Nigéria - Novas manifestações à vista contra o Governo

Organizações contrárias às políticas económicas do Governo do Presidente Bola Tinubu, estão a programar para o dia 1 de outubro de 2024 uma manifestação denominada “Dia Nacional pela Sobrevivência”. A data é altamente simbólica por coincidir com o 64º aniversário da independência da Nigéria.

Mvuato Sebastião Miezi - Vatican News

A iniciativa foi apresentada à imprensa a 26 de setembro no International Press Centre, em Lagos, por Hassan Taiwo Soweto, coordenador nacional da Education Rights Campaign (ERC), uma das organizações da sociedade nigeriana que se opõe à política económica lançada pelo Presidente, Bola Tinubu, já objeto de um protesto de dez dias em agosto, organizado através das redes sociais.

Os organizadores do “Dia Nacional pela Sobrevivência” pedem ao Governo que “diga não às políticas neoliberais do Fundo Monetário Internacional (FMI), restabeleça os preços dos combustíveis e da eletricidade ao nível anterior a 29 de maio de 2023, faça funcionar as refinarias governamentais para tornar acessíveis os produtos petrolíferos, reduza os preços dos alimentos e apoie os agricultores a fim de garantir a produção sustentável de alimentos”.

Outros pedidos dos organizadores da manifestação

Pede também a libertação incondicional dos manifestantes e jornalistas presos durante os protestos de agosto, a luta contra a insegurança, inclusive dando apoio adequado aos soldados e polícias, a adoção de um salário mínimo e a redução dos elevados ordenados dos altos funcionários públicos.

“Convocamos o povo nigeriano, as organizações progressistas, os grupos comunitários, os sindicatos, as uniões estudantis e os grupos de jovens a saírem às ruas no dia 1 de outubro para protestar e manifestar pacificamente. A ação de 1 de outubro é um aviso urgente e um grito para que o governo Tinubu atenda imediatamente às nossas reivindicações. Se as nossas reivindicações não forem atendidas, haverá mais protestos no “Dia Nacional da Sobrevivência”, disse Hassan Taiwo Soweto que acrescentou: “Precisamos de uma maneira diferente de administrar o nosso país, uma maneira que garanta que a riqueza nacional seja usada para atender às necessidades de todos e não para satisfazer a ganância de alguns.”

Corrupção

As demandas apresentadas pelos organizadores do “Dia Nacional pela Sobrevivência” devem ser vistas - segundo a agência FIDES - em relação à corrupção endémica no país, um dos mais ricos da África, graças à produção de petróleo. Uma riqueza desperdiçada de várias formas e que acaba por alimentar a dívida externa do país. Perante as exigências dos financiadores internacionais, o presidente Tinubu lançou uma política económica centrada no aumento de impostos e na redução dos subsídios estatais, o que incidiu duramente nas condições de vida da maioria dos nigerianos.

Tinubu pede, na ONU, o cancelamento da dívida

No seu discurso na 79ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, o Presidente Bola Tinubu pediu aos líderes mundiais para tomarem em consideração um possível “anulamento completo da dívida” da Nigéria e de outros países em via de desenvolvimento para que possam progredir economicamente. “Precisamos de garantir que qualquer reforma do sistema financeiro internacional inclua medidas abrangentes de alívio da dívida para permitir o financiamento sustentável do desenvolvimento. Os países do Sul Global não podem ter um significativo desenvolvimento económico sem concessões especiais e uma revisão de seu atual custo da dívida”, disse Tinubu.