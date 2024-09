Vacinas contra Mpox (AFP or licensors)

Mpox na RDC - UNICEF procura proteger as crianças

A República Democrática do Congo registou até 31 de agosto, mais de 21.000 casos suspeitos de Mpox, incluindo mais de 5.000 casos confirmados e 700 mortes. O plano de resposta do UNICEF dá prioridade às crianças com menos de 15 anos em 12 províncias do país.

Dulce Araújo - Vatican News

À medida que o número de casos de Mpox ou varíola dos macacos, continua a aumentar na República Democrática do Congo (RDC), o UNICEF está a intensificar o seu apoio ao governo para proteger e salvar as vidas de crianças menores de 15 anos, que representam aproximadamente 60% dos casos suspeitos e 80% das mortes este ano. Segundo a Representante Adjunta do UNICEF para a RDC, Mariame Sylla, à medida que os casos e as necessidades aumentam, a Organização deve intensificar os esforços para "garantir que todas as crianças recebam os cuidados vitais de que necessitam." Na semana passada, o UNICEF recebeu as primeiras remessas da vacina Mpox, totalizando 215 mil doses. Espera-se que mais remessas cheguem em breve. Entretanto, o UNICEF está a apoiar a implementação da vacina através de fornecimentos e logística e de formação de profissionais de saúde para transportar, armazenar e administrar vacinas aos pacientes. Em colaboração com o Governo da RDC, a OMS e o África CDC, o UNICEF está a liderar atividades sobre prevenção e controlo de infeções, comunicação de riscos e envolvimento comunitário, nutrição, saúde mental e apoio à psicologia e investigação operacional. Entre maio e agosto de 2024, ações da Organização ajudaram a tratar mais de 1.500 pacientes, dos quais mais de 70% eram crianças com menos de 15 anos. Até agora, as equipas de envolvimento comunitário alcançaram 46 milhões de pessoas em todo o país com mensagens sobre a vacina Mpox através dos meios de comunicação social, divulgação presencial, sms e canais digitais. As próximas ações centrar-se-ão na eficácia e segurança da vacina, combatendo a desinformação. O UNICEF apoia a comunicação de riscos e o envolvimento comunitário em todas as 26 províncias. A resposta do UNICEF à doença de Mpox abrange 12 das 26 províncias da RDC, com cinco províncias consideradas de elevada prioridade. Esta Organização da ONU para a Infância afirma precisar de 35 milhões de dólares para alcançar um total de 2,28 milhões de pessoas, incluindo 1,32 milhões de crianças, durante os próximos 6 meses. A lacuna de financiamento é atualmente de 79%. Em toda a RDC, mais de 25 milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária, incluindo cerca de 15 milhões de crianças. Só na parte oriental do país, 7 milhões de pessoas estão deslocadas, o que faz da RDC uma das maiores crises de deslocados a nível mundial. "Muitas das pessoas afetadas pela emergência Mpox já enfrentavam múltiplas privações devido a conflitos armados, deslocações e outras epidemias", disse Mariame Sylla. "A resposta à Mpox não deve levar a negligenciar as necessidades humanitárias pré-existentes e quaisquer medidas devem servir para fortalecer os esforços existentes" - rematou.