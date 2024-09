Moçambique: Aumento das seitas religiosas levou à desestabilização dos jovens

Conferência da juventude católica da IMBISA (Joanesburgo, África do Sul) (Sheila Pires, Joanesburgo (África do Sul))

África do Sul

Os representantes da juventude católica moçambicana na recém-concluída conferência da juventude organizada pela Associação Inter-regional dos Bispos da África Austral (IMBISA) dizem que a "presença maciça de seitas religiosas nos últimos anos" no seu país "levou a alguma desestabilização dos jovens católicos".

Sheila Pires – Joanesburgo, África do Sul

Em conversa com o Vatican News, Josefina José Alimene, da Diocese de Lichinga, e Luís António Matsena, da Arquidiocese de Maputo, dizem que, além da "crise religiosa" no país, as "crises socioculturais" e os elevados níveis de desemprego levam os jovens ao "consumo excessivo de álcool" e drogas.

Representantes da juventude das seis conferências episcopais que compõem a IMBISA, juntamente com seus capelães, participaram da conferência da juventude sob o tema "Responder aos desafios dos jovens na região da IMBISA segundo Christus Vivit".

Conferência sobre "Responder aos desafios dos jovens na região da IMBISA segundo Christus Vivit"

A conferência de jovens de 9 a 13 de setembro realizada no Centro de Retiros e Conferências Padre Pio focou em várias questões, incluindo a morte, na região e como ela afeta os jovens, falando livremente na Igreja e na sociedade sobre mulheres, abuso de drogas, depressão e saúde mental e falando livremente na igreja e na sociedade sobre assuntos silenciosos, incluindo LGBTQI+.

Tanto Josefina como Luís saúdam a iniciativa da IMBISA de aproximar os jovens para o diálogo sobre assuntos críticos, utilizando a metodologia do Sínodo sobre a Sinodalidade 'Conversa no Espírito'.

Jovens da IMBISA participantes na conferência no Centro de Retiros e Conferências Padre Pio

Em relação às eleições gerais agendadas para 9 de outubro de 2024 para escolher o próximo Presidente da República, Parlamento e lideranças provinciais de Moçambique, Josefina e Luís apelam aos eleitores elegíveis, em particular aos jovens, para irem votar.

Oiça aqui a entrevista com os jovens Moçambicanos e partilhe