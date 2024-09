O Seminário Teológico São Pio X de Maputo promoveu recentemente uma reflexão sobre a Missão Ad Gentes e Sinodalidade.

Rogério Maduca - Beira, Moçambique



“A Missão Ad Gentes e a Sinodalidade: Desafios teológicos e Pastorais” foi o tema de reflexão da XIX Jornada Teológica do Seminário Teológico Interdiocesano São Pio X de Maputo, durante os dias 21, 22 e 23 de agosto, evento organizado pelos seminaristas do quarto ano, com a participação de sacerdotes entre eles formadores, religiosas e religiosos, leigos e formandos.

De acordo com o Reitor do Seminário, Padre José Pinto, pretendia-se com o evento e o tema escolhido de forma particular, ter conhecimento exaustivo sobre a Missão Ad Gentes, por ser um tema fundamental na formação de missionários.

Os seminaristas Gilberto, Marcos e o Padre António Peretta, participaram do evento e destacaram a importância da reflexão sobre a Missão Ad Gentes, tendo em conta que a Igreja Católica é missionária.

Foram 3 dias de reflexão em torno da Missão Ad Gentes, em diferentes perspectivas, a bíblica, teológica e pastoral. Dentre os oradores desta que foi a XIX Jornada Teológica, estiveram o Bispo Auxiliar de Maputo, Dom Osório Citora Afonso, o Padre António Peretta, missionário Ad Gentes e a Irmã Imaculada Tembo.

