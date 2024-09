Irmãs canossianas celebram 250 anos do nascimento da fundadora

As Irmãs da Caridade Canossianas estão a celebrar o jubileu dos 250 anos do nascimento da sua fundadora, Santa Madalena de Canossa, que nasceu em Verona, na Itália, a 1 de março de 1774 da família nobre dos Canossa.

Melba de Ceita - Rádio Jubilar, São Tomé e Príncipe

Atualmente, as Filhas da Caridade estão nos cinco continentes e em dois distritos na ilha de São Tomé e Príncipe. “Os mistérios da caridade e expressão do carisma do maior amor”, é o tema escolhido para celebração da data. Diversas atividades estão a ser realizadas, entre as quais a catequese canossiana, a caminhada e a divulgação da vida e obra de Santa Madalena de Canossa através da Rádio Jubilar, emissora cristã de São Tomé.

A Irmã Isabel Couve, angolana, em missão na Diocese de São Tomé e Príncipe falou do percurso da vida e obra de Madalena de Canossa que a 8 de maio de 1808 deixou a sua família nobre para assumir a caridade de Deus, pondo-se ao serviço dos mais necessitados. Ela elucidou também a forma como as irmãs canossianas vivem hoje o ministério da caridade.

De salientar que as atividades em alusão ao jubileu dos 250 anos do nascimento da Santa Madalena de Canossa tiveram início no dia 14 de junho e vão ter o seu ponto alto no dia 8 de setembro com a missa de ação de graças na Sé Catedral, presidida pelo Dom João de Ceita Nazaré, Bispo de São Tomé e Príncipe.

Santa Madalena de Canossa