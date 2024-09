Guiné-Bissau incinera toneladas de cocaína em operação conjunta com a Interpol

Mais de duas toneladas de cocaína incinerada em Bissau, numa operação conjunta com a INTERPOL

A Polícia Judiciária (PJ) da Guiné-Bissau incinerou neste domingo, 22, mais de duas toneladas de cocaína, resultado de uma apreensão realizada no aeroporto internacional Osvaldo Vieira no início deste mês.

Casimiro Jorge Cajucam – Rádio Sol Mansi, Bissau

A operação envolveu a colaboração da INTERPOL e foi descrita como uma das maiores do país nos últimos tempos no combate ao narcotráfico. As autoridades utilizaram, pela primeira vez, um forno elétrico para a incineração da maior parte da droga, enquanto outra parte foi queimada de maneira tradicional, numa cerimónia que gerou satisfação entre os participantes.

O diretor da Polícia Judiciária, Domingos Correia, destacou a importância da operação, sublinhando que a instituição está a trabalhar em estreita colaboração com os parceiros internacionais e sem qualquer tipo de pressão.

"Estamos a seguir o nosso plano estratégico em articulação com a INTERPOL e outras entidades, sem interferências externas", afirmou Correia. Ele também revelou que, apesar do sucesso da operação, houve tentativas por parte dos advogados de defesa de reduzir a quantidade oficial de droga apreendida, o que poderia impactar o processo legal.

Em resposta a esta operação, a Liga Guineense dos Direitos Humanos elogiou a transparência e a condução dos trabalhos por parte da PJ, mas levantou preocupações sobre o desfecho judicial do caso.

A organização teme que os envolvidos no tráfico possam ser libertados sem que a justiça seja plenamente cumprida, recordando episódios passados, como os casos Navarra e Carapau, onde os traficantes conseguiram escapar sem uma punição adequada.

Toneladas de droga apreendida e incinerada em Bissau

A cerimónia de incineração foi acompanhada por representantes de organismos internacionais, incluindo Cristina Andrade, da Organização das Nações Unidas de Luta Contra Drogas e Crime Organizado. Andrade saudou o trabalho da PJ e expressou a esperança de que o caso receba o devido seguimento nas instâncias judiciais do país, de modo a fortalecer a luta contra o narcotráfico.

As drogas foram incineradas na presença de representantes da sociedade civil e organismos internacionais, garantindo transparência ao processo. Cinco pessoas foram detidas no momento da apreensão, e permanecem sob custódia enquanto aguardam os trâmites legais. O caso continua a ser monitorado por autoridades nacionais e internacionais, que estão focadas em garantir que os responsáveis sejam levados à justiça.

