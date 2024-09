Evangelho de S. João marca V Semana Bíblica concluída neste domingo em Moçambique

Promovida pela Conferência Episcopal de Moçambique (CEM) através da Comissão de Pastoral Bíblica, a V Semana Bíblica Nacional (SEBINA) decorreu entre os dias 15 a 22 de Setembro, envolvendo grupos das diferentes Arquidioceses, Dioceses, Paróquias, Comunidades religiosas, internatos e grupos de universitários católicos.

Rogério Maduca – Beira, Moçambique

Neste ano de 2024, pretendia-se com este evento anual, incentivar o estudo do Evangelho segundo João e contribuir para que todo o batizado assuma o compromisso de aprofundar, conhecer e viver a Palavra nele contida.

Em entrevista à Emissora Católica da Beira neste domingo, o representante da Comissão Episcopal de Pastoral Bíblica, Padre José Joaquim, fez um balanço positivo do evento, tendo em conta os objectivos traçados, com resultados encorajadores a cada edição do SEBINA.

Dentre os vários desafios enfrentados na implementação da Semana Bíblica, o Padre Joaquim falou da identificação do tema, produção, distribuição e divulgação do material de estudo, incluindo a interação com as demais pastorais.

Fazendo o balanço das actividades desenvolvidas na Arquidiocese da Beira, o Padre Marcos Mubango, responsável pela Comissão bíblica nesta região eclesial, garante que houve tomada de consciência sobre a importância da palavra de Deus.

Na região norte de Moçambique, a nossa equipe ouviu o Padre Manuel Maia, da Diocese de Nacala. O sacerdote falou das principais acções levadas a cabo nas diferentes paróquias de Nacala.

Refira-se que a Semana Bíblica Nacional é parte das actividades desenvolvidas no âmbito do mês da Bíblia, o mês de Setembro. Este é também um momento de animação bíblica para toda Igreja em Moçambique.

Oiça aqui a reportagem e partilhe