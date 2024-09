“Esperança no Caminho” - Carta Pastoral do Bispo de Mindelo

“Esperança no caminho” é o título da Carta Pastoral do Bispo de Mindelo, Dom Ildo Fortes, para 2024-2025, em que anuncia já um plano quinquenal no caminho para o Jubileu de Prata da Diocese em 2028.

Dulce Araújo - Vatican News

A Diocese cabo-verdiana de Mindelo está a caminhar para o seu Jubileu de Prata: 25 anos de vida, que ocorrerão em 2028/2029. E é à caminhada de Emaús, que Dom Ildo Fortes, recorre para elucidar, na sua Carta Pastoral para 2024-25, o caminho a percorrer como peregrinos, também no âmbito do processo da caminhada sinodal, fortemente encorajada pelo Papa Francisco.

Nessa Carta, publicada na ilha do Sal, a 15/9/2024, o prelado exprime o desejo de que a oração e o método de discernimento “Diálogo no Espírito” sejam introduzidos em todas as práticas pastorais da Diocese.

Recorda depois que no Caminho de Emaús, os dois discípulos ao escutarem o Senhor, sentiram-se transformados, reconheceram Jesus Ressuscitado e isto marcou as suas vidas. Também nós quando nos abrimos à escuta, sentimo-nos chamados a partir da Missa para a Missão do anúncio, a partir de novo, mesmo que seja noite, para partilhar com os irmãos, a grande e bela notícia da qual somos testemunhas: Ele (Cristo) está vivo, encontramo-Lo no caminho. Da fé em Cristo vivo renasce a Esperança - afirma Dom Ildo Fortes. E prossegue informando que o Conselho Pastoral Diocesano decidiu que se tomasse cinco anos de preparação pastoral rumo ao Jubileu de Prata, que tem como lema: Diocese de Mindelo – Jubileu dos 25 anos | Peregrinos da Esperança: escutar, acolher, celebrar e anunciar.

Cinco anos divididos em duas partes: de 2024 a 2026 – escutar e acolher e, de 2026 a 2029 – celebrar e anunciar.

Serão anos para, em espírito de gratidão, desvendar caminhos de esperança tanto a nível pessoal como comunitário; esperança numa vida nova à luz do cristianismo. Há então que continuar na senda da escuta da Palavra de Deus para conhecer melhor quem é Cristo. Isto deve traduzir-se em oração, na urgência de nos apercebermos dos que caminham desanimados ao nosso lado, ou batem à nossa porta, sedentos de amor e alegria. E deste modo ser Igreja acolhedora e aberta a todos. É este o desafio, pois um mundo sem Deus é um mundo sem esperança, sublinha Dom Ildo Fortes, para o qual há que envolver na programação pastoral, pastores, religiosos e leigos para acompanhar pessoas e grupos (jovens, famílias) e pergunta-se porque não retomar a prática do acompanhamento espiritual que outrora dera muitos frutos nas comunidades cristãs?

Nesta senda, a formação tem de continuar, formação dos corações por forma a ser cristãos adultos na fé; formação para o acolhimento, formação litúrgica, para a missão, formação de catequistas, de jovens, de diáconos, e assim por diante.

Outros Jubileus - Ocasião para renovar alegrias e esperanças

Para além do Jubileu de Prata da Diocese de Mindelo, Dom Ildo Fortes chama à memória outros jubileus em preparação. O da Igreja toda pelos 2025 anos do nascimento de Cristo, com o tema Peregrinos de Esperança; o dos 500 anos da Diocese de Santiago de Cabo Verde em 2033 e que serão também 30 da Diocese de Mindelo e que terá como lema “Recordar o passado com gratidão, viver o presente com paixão e abraçar o futuro com esperança”.

Todos estes jubileus constituem - sublinha o Bispo - boas ocasiões para renovar alegrias e esperanças e comprometer-se seriamente na transformação do mundo e da sociedade através do anúncio firme e generoso do Evangelho de Cristo.

E no início de mais um ano pastoral - escreve o Bispo de Mindelo - “nos é pedido maior compromisso com os caminhos da esperança e inclusão social”. E para além de referências bíblicas que animam nisso, Dom Ildo anuncia que um Plano Pastoral com propostas e iniciativas está a ser preparado por uma Comissão Coordenadora da Pastoral Diocesana para o quinquénio. E adianta desde já algumas dessas iniciativas: peregrinação Diocesana a Roma em 2025 e para outros santuários importantes, Assembleia Diocesana da Juventude em 2027; uma Exposição 25 anos da Diocese de Mindelo: Memória, Gratidão e Testemunho (2028/29): visita pastoral do Bispo a todas as paróquias, programação organizada de Evangelização e Missão; implementação das dinâmicas do Sínodo na Diocese rumo aos 25 anos; envolvimento das comunidades na preparação para o Jubileu dos 500 anos. Juntamente com estas iniciativas a decorrerem ao longo dos cinco anos, propõe-se igualmente a renovar alguns secretariados diocesanos e a criar outros serviços; não falta a aposta séria na pastoral da comunicação.

O Conselho Pastoral visa ainda formar os fiéis para uma maior participação e corresponsabilidade na vida da Igreja Local. Neste âmbito “estamos a estudar como introduzir a pastoral do dízimo em toda a Diocese” - remata Dom Ildo Fortes, pedindo com amor esperança e fé, a intercessão de Nossa Senhora junto do seu filho, Jesus, a favor de tudo isto e desse povo cristão, como aliás canta o P. José Alvaro Borja na canção “Maria, Mudjer Feliz” (CD Luz e Paz)” que Dom Ildo cita na língua cabo-verdiana.

