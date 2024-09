Dom Ildo Fortes - Conclusão da visita jubilar aos Estados Unidos

Dom Ildo Fortes, em visita jubilar à comunidade caboverdiana nos Estados Unidos

O Bispo de Mindelo já regressou dos Estados Unidos da América, onde foi presidir a conclusão das actividades Jubilares da Diáspora Cabo-verdiana, nas Américas. Agora, já está a caminho de Roma para participar no etapa final do Sínodo dos Bispos sobre a Sinodalidade que decorrerá no Vaticano ao longo do mês de outubro.

Rádio Nova de Maria - Cabo Verde De 1 a 7 de setembro de 2024, Dom ldo Fortes visitou várias comunidades caboverdianas em Boston, Brockton, Pataket e outros Estados da América. Celebrou com elas, ascultou-as, vivenciou a fé e dedicação dos mesmos. Manteve ainda encontros com autoridades religiosas e civis. A peregrinação ao Santuário da Virgem de Fátima marcou essa visita. O prelado de Mindelo também proferiu uma Conferência sobre “Gratidão e a esperança do cabo-verdiano na diáspora” que decorreu na Igreja de Santa Edith Stein, em Brockton. De regresso ao país partilhou essa experiência com a Rádio Maria.

Oiça Comunhão e unidade, grande desafio das comunidades nos Estados Unidos, refere o Bispo de Mindelo. Oiça Um aspeto da visita jubilar de Dom Ildo Fortes aos Estados Unidos O Jubileu da Diáspora Cabo-verdiana das Américas insere-se no conjunto dos jubileus temáticos, particularmente para a diáspora cabo-verdiana que contempla em 2024 esse continente. Em 2025 será a vez da Europa e em 2026 a celebração está marcada para o continente Africano. Dom Ildo Fortes viajou esta terça feira, 24 de setembro para a Itália onde irá participar na segunda e última fase do Sínodo.

Antes de viajar fez um veemente apelo à oração por todos os participantes no Sínodo. Oiça A segunda sessão da XVI Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos vai decorrer de 2 a 27 de outubro de 2024, na cidade do Vaticano. Sínodo dos Bispos sobre a Sinodalidade 2023