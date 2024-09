Cabo Verde: novo salário mínimo arranca em janeiro de 2025

Reajustamento salarial para o sector privado e do Estado arranca em 2025 com um novo salário mínimo. Satisfeito o sindicato.

Rádio Nova de Maria - Cabo Verde

A partir do primeiro dia de janeiro, os trabalhadores cabo-verdianos do setor privado poderão contar com um salário mínimo nacional que passa de 15 para 17 mil escudos, o que agrada as instâncias sindicais, confirma António Pires, membro da Confederação Cabo-verdiana dos Sindicatos Livres (CCSL).

Oiça

O consenso foi alcançado durante um encontro entre os líderes da Câmara de Comércio de Sotavento (CCS) e da CCSL que decorreu na terça feira 27 de Agosto, na cidade da Praia, ilha de Santiago.

As duas partes colocaram sobre a mesa alterações do Código Laboral, ambiente laboral do país, alteração da composição do conselho directivo do INPS, Orçamento do Estado 2025 e a próxima reunião do Conselho de Concertação Social.

Para o sindicalista foi um bom encontro de concertação onde houve pré-disposição quer do governo como da entidade empregadora em acatar as propostas.

Oiça

Salario mínimo nacional passa para os 17 mil escudos no setor privado e 19 mil no público a partir de janeiro de 2025.