Irmã Maria Luisa da Veiga - Congregação das Filhas do Sagrado Coração de Maria (cedida pela Radio Nova de Maria - Cabo Verde)

Cabo Verde. Irmã Maria Luisa da Veiga celebra bodas de ouro

Irmã Maria Luisa da Veiga, da Congregação das Filhas do Sagrado Coração de Maria, viajou do Senegal para Cabo Verde onde celebrou com a comunidade religiosa, comunidade paroquial, familiares e amigos os seus 50 anos de vida dedicados a Deus e aos irmãos.

Rádio Nova de Maria – Cabo Verde A celebração teve lugar no domingo 1 de setembro, na paróquia de Nossa Senhora de Fátima, Assomada, ilha de Santiago. Em declarações à Rádio Maria, a religiosa diz-se muito feliz na sua missão que tem decorrido entre Guiné Bissau e Senegal. Oiça Durante muitos anos a actividade pastoral foi desenvolvida junto das crianças, jovens pré-universáritos e na promoção feminina. Ultimamente a Irmã trabalha com as pessoas idosas e na distribuição da Sagrada Comunhão. À juventude, a nossa entrevistada deixa um repto. Oiça e partilhe Irmã Maria Luisa da Veiga pertence à Congregação das Filhas do Sagrado Coração de Maria desde 1971. A Congregação foi fundada em 1858 sob o impulso de Mons. Aloísio Kobés na altura Vigário Apostólico de toda a zona que estão se chamava Senegâmbia. As missionárias estão em Cabo Verde desde 1976.