Bispo de Mindelo preside actividades Jubilares da Diáspora Cabo-verdiana nas Américas 2024

Dom Ildo Fortes, Bispo de Mindelo, está de 1 a 7 de setembro de 2024 junto da comunidade cabo-verdiana para presidir as actividades do programa de conclusão do Jubileu dos 500 anos da criação da Diocese de Santiago (C500).

As actividades têm o seu ponto alto na peregrinação e celebração da missa no Santuário de Nossa Senhora em Holliston, cidade de Brockton.

Do programa consta também uma conferência no dia 7 de setembro intitulado “Gratidão e Esperança do povo Cabo-verdiano na Diáspora” que decorrerá na Igreja de Santa Edith Stein em Brockton, a ser proferida por Dom Ildo Fortes.

O programa resalta ainda o encontro com o Cônsul de Cabo Verde em Boston, as visitas de cortesia ao Cardeal Seán O'Malley e ao Bispo Auxiliar Dom Cristiano Barbosa da Arquidiocese de Boston.

A delegação ainda terá encontros com as comunidades nas principais cidades de Nova Inglaterra onde reside grande parte dos cabo-verdianos nos EUA e ainda um encontro com a Associação Cabo-verdiana de Brockton.

O Jubileu da Diáspora Cabo-verdiana nas/das Américas insere-se no conjunto dos jubileus temáticos, particularmente para a diáspora cabo-verdiana que contempla este ano esse continente. Em 2025 será a vez da Europa e em 2026 a celebração está marcada para o continente Africano.

Refira-se que no âmbito das comemorações dos 500 anos da Diocese de Cabo Verde, a acontecer em 2033, o Bispo da diocese de Santiago e Cardeal Dom Arlindo Furtado chefiou a Comissão Executiva Nacional do Projecto que se deslocou aos Estados Unidos de 8 a 17 do passado mês de março para apresentar o projecto das celebrações.