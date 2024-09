Angola: Jovens elogiam IMBISA por proporcionar espaços seguros para o diálogo

Os representantes da juventude da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe (CEAST) elogiaram e expressaram gratidão aos organizadores da conferência da juventude realizada recentemente em Pretoria, África do Sul.

Sheila Pires – Joanesburgo, para Vatican News

Em conversa com o Vatican News, a chefe do secretariado nacional da pastoral juvenil do CEAST, Vilma Gaspar Neto, e a secretária Gertrudes Manuel dizem que a conferência juvenil organizada pelo Encontro Inter-Regional dos Bispos da África Austral (IMBISA) proporcionou um espaço seguro para os jovens dialogarem livremente usando a metodologia do Sínodo 'Conversa no Espírito'.

Representantes dos jovens da IMBISA na conferência de Pretória (África do Sul)

Os representantes da juventude das seis conferências episcopais que compõem a IMBISA (O Encontro Inter-Regional dos Bispos da África Austral) reuniram-se no Centro de retiros Padre Pio, Pretória, para uma conferência de cinco dias sob o tema "Capacitar os jovens com os recursos necessários para desempenhar um papel ativo em tornar o mundo um lugar melhor".

Nos últimos dias da conferência que decorreu de 9 a 13 de setembro, os delegados juvenis de Angola, Botsuana, eSwatini, Lesoto, Moçambique, Namíbia, São Tomé e Príncipe, África do Sul e Zimbabué visitaram a casa dos idosos ‘Nazareth House’, em Pretória.

Jovens da IMBISA na conferência "para que o mundo seja um lugar melhor"

Setembro sendo o mês dedicado à cultura sul-africana, os delegados juvenis concluíram a conferência com uma noite colorida com as diversas culturas da região da África austral.

Oiça aqui a reportagem e partilhe