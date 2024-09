Angola - Encerramento da peregrinação ao Santuário da Muxima

A peregrinação ao Santuário da Muxima terminou com apelos à preservação dos valores da família. O Bispo do Porto, Dom Manuel Linda, esteve entre os peregrinos e testemunhou, pela primeira vez, o fervor da fé dos angolanos.

Anastácio Sasembele - Luanda

A tradicional peregrinação ao Santuário de Nossa Senhora da Conceição da Muxima, que encerrou no domingo 1/9, na diocese de Viana, em Luanda, juntou mais de 700 mil fiéis nacionais e estrangeiros e teve como convidado especial o Bispo do Porto/Portugal, Dom Manuel Linda, convidado a presidir a missa de abertura.

Este ano, a semelhança do passado, a romaria ao Santuário da “Mamã Muxima”, foi antecedida pelo percurso da imagem peregrina pelas dioceses próximas à Arquidiocese de Luanda, passando por Caxito e Viana, antes de seguir à vila da Muxima.

Dom Manuel Linda, bispo do Porto, que visitou pela primeira vez o Santuário, falou numa experiência entusiasmante ao testemunhar a fé fervorosa dos fiéis católicos.

Dom Manuel Linda, juntamente com Dom Filomeno Vieira Dias e Dom Emílio Sumbelelo

Fazendo alusão as guerras que se espalham pelo mundo, Dom Linda realçou que as sociedades hoje precisam mais de Deus e da Mãe do Redentor.

Este ano, a peregrinação decorreu sob o lema "Com Maria, Vivamos na Fé o Ano da Oração”.

Pessoas em oração no encerrameto da peregrinação

Dom Zeferino Zeca Martins, arcebispo do Huambo, convidado a presidir a missa de encerramento disse que por intercessão da “Mamã Muxima” os peregrinos a regressam a casa com muitas graças do Senhor e aconselhou as famílias a praticarem sempre o amor.

A multidão de peregrinos

Várias foram as individualidades políticas que participaram da peregrinação com realce para os dois maiores partidos políticos, nomeadamente o MPLA que governa o país e a UNITA maior partido na oposição. O espaço não foi de disputa política mas de manifestação da fé num Deus que acolhe a todos.

O Padre Queirós Figueira porta-voz da peregrinação fez balanço positivo do evento que todos os anos junta de votos a Nossa Senhora, suplicando por graças.

Oiça