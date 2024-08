Togo: faleceu dom Barrigah-Benissan, arcebispo metropolitano de Lomé

Num comunicado de imprensa de domingo, 4 de agosto de 2024, a Conferência dos Bispos do Togo anunciou a triste e surpreendente notícia do falecimento, aos 61 anos, de D. Yves-Nicodeme Anani Barrigah-Benissan, também arcebispo metropolitano de Lomé, conhecido por suas canções religiosas.

Vatican News

A morte de Dom Barrigah-Benissan no hospital Dogta-Lafiè, na capital togolesa, ressoou como “uma notícia humanamente triste e surpreendente”, escreveu no seu comunicado Dom Benoît Alowonou, bispo de Kpalimé e presidente da Conferência dos Bispos. O prelado confia a alma do ilustre defunto às orações dos fiéis e indica que as cerimónias fúnebres serão comunicadas posteriormente.

O falecido arcebispo nasceu a 19 de maio de 1963, em Ouagadougou, Burkina Faso, e foi batizado a 26 de maio de 1963 na mesma cidade. Em 1966, a sua família regressou ao Togo, onde o jovem Nicodème realizou os estudos primários de 1967 a 1974, na escola católica de Nyékonakpoé, Lomé. Em 1974, entrou no Seminário Menor São Pio X de Agoènyivé, onde estudou até 1981.

Formação sacerdotal

Em 1981, foi para Ouidah, no Benim, onde prosseguiu os seus estudos de filosofia e teologia no Seminário Maior de Saint-Gall até 1987. Foi ordenado sacerdote a 8 de agosto de 1987, pelo Bispo Robert Tonyui Dosseh Anyron na Catedral da Santíssima Trindade de Atakpame. Depois passou um ano no ministério pastoral como vigário paroquial na Catedral de Lomé antes de partir, primeiro, para Abidjan, na Costa do Marfim, para continuar os seus estudos em teologia dogmática no Instituto Católico de Abidjan; e depois, para Roma, Itália, para estudos de exegese no Pontifício Instituto Bíblico, de 1990 a 1993. De 1993 a 1997, permaneceu em Roma para estudar Direito Canónico e diplomacia, respetivamente na Universidade Urbaniana e na Academia Pontifícia.

Padre, diplomata, músico e bispo

Entre 2000 e 2008, Dom Barrigah-Bénissan trabalhou algumas vezes como secretário e outras vezes como conselheiro da Nunciatura no Ruanda, El Salvador, Costa do Marfim e Israel. Nomeado bispo de Atakpamé a 9 de janeiro de 2008 pelo Papa Bento XVI, foi ordenado a 9 de março do mesmo ano, tornando-se assim o 4º bispo desta diocese no centro-sul do Togo. A 23 de novembro de 2019, foi nomeado arcebispo de Lomé e tomou posse a 11 de janeiro de 2020. Foi nomeadamente presidente da Comissão Episcopal Nacional de Justiça e Paz e responsável pelo apostolado dos leigos na Conferência dos Bispos do seu país. Nos seus momentos de lazer, dedicava-se a atividades musicais. É autor de pelo menos seis álbuns.