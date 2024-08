“Título académico útil só quando for ao serviço do outro”: Magno Chanceler da UCM

“O título académico só é útil quando o conhecimento é colocado ao serviço do outro”, disse o Arcebispo da Beira (centro de Moçambique) e Magno Chanceler da Universidade Católica de Moçambique (UCM).

Rogério Maduca – Beira, Moçambique

Dom Cláudio Dalla Zuanna, Arcebispo da Beira e Magno Chanceler da Universidade Católica de Moçambique, falava esta quarta-feira, 28 de agosto na Missa por ocasião do Dia de Santo Agostinho, Padroeiro da UCM, cuja cerimónia central teve lugar na Faculdade de Ciências de Saúde, cidade da Beira.

Este evento contou com a presença dos membros de direção desta instituição de ensino superior, com destaque para o Reitor, Professor Doutor Padre Filipe Sungo, a Secretária-Geral, os Vice-Reitores, incluindo docentes, corpo técnico administrativo e estudantes.

Celebração no Dia do Padroeiro da UCM, Santo Agostinho

Durante a celebração eucarística onde concelebraram vários sacerdotes, o Prelado descreveu o Patrono da Universidade como uma das mentes mais brilhantes dos primeiros séculos do cristianismo. Destacou também o contributo deste Santo, um contributo que lhe valeu o título de Doutor da Igreja.

No prosseguimento da sua homilia, o presidente da celebração levou os participantes à uma reflexão, ao falar sobre os títulos académicos. Segundo Dom Cláudio, “o título académico pouco serviria se fosse apenas para escrever antes do nome, sem colocar o seu conhecimento ao serviço do outro”.

No final da celebração o Reitor da UCM, Professor Doutor Padre Filipe Sungo, disse no seu discurso, que o Dia de Santo Agostinho é uma ocasião de reflexão, celebração e renovação do compromisso com os valores que norteiam a missão da universidade. Descreveu o Santo Agostinho, como um incansável buscador da verdade, acrescentando que “a Universidade procura seguir os passos de Santo Agostinho, por meio da promoção de um ensino que, não forma apenas profissionais competentes, mas também cidadãos íntegros comprometidos com o bem comum”.

Dia de Santo Agostinho: evento contou com a presença de membros da direção, corpo técnico administrativo e estudantes

Para concluir a sua intervenção, o dirigente convidou os colaboradores da universidade a uma reflexão em torno do legado de Santo Agostinho, renovando o seu compromisso, para que a UCM seja sempre uma luz de conhecimento e esperança.

O evento foi também marcado por uma palestra subordinada ao tema: “Humanismo Integral e Desenvolvimento: Doutrina social da Igreja e os desafios da Sociedade Moçambicana.”

Oiça aqui a reportagem e partilhe