Sudão do Sul. Sant'Egídio organiza encontro entre governo e grupos armados

De 12 a 14 de agosto, realizou-se em Roma, sob a égide da Comunidade de Sant'Egídio, um encontro entre o governo do Sudão do Sul e os líderes dos grupos da oposição.

Amedeo Lomonaco – Cidade do Vaticano

Mais um passo em direção à paz no Sudão do Sul. Foi este o objetivo do primeiro encontro desde há vários meses entre o governo do Sudão do Sul e uma delegação da Aliança dos Movimentos da Oposição do Sudão do Sul (Ssoma), liderada pelo general Thomas Cirillo. O evento proporcionou uma oportunidade para discutir a iniciativa Tumaini, um processo inclusivo e aberto com o objetivo de chegar a um acordo para uma paz justa e duradoura, relata o portal de notícias Sudan Tribune.



Em busca de uma solução política



O encontro, organizado pela Comunidade de Santo Egídio, teve lugar em Roma de 12 a 14 de agosto. Participaram também representantes do governo queniano, entre os quais o General Lazarus Sumbeiywo, e o enviado especial do Presidente do Sudão do Sul, o Embaixador Albino Aboug. Durante o encontro, as partes manifestaram o seu desejo de prosseguir o diálogo, que é a única solução para a crise política que afecta o País. Foi também reiterada a necessidade de abordar as posições divergentes através de compromissos e consultas.

Esta vontade de diálogo é um sinal positivo



O encontro realizado em Roma, promovido pela Comunidade de Santo Egídio, escreve o Sudan Tribune, é um sinal de “um desenvolvimento crucial no processo de paz no Sudão do Sul”. É também o testemunho de um “compromisso renovado” por parte do governo e dos grupos da oposição para prosseguir o diálogo. Ainda há muitos desafios a enfrentar, mas a “vontade de ambas as partes de se encontrarem e discutirem é um sinal positivo para o futuro do País”.

Um passo importante rumo à paz, segundo a ONU

A comunidade internacional congratulou-se com o reatamento das conversações de paz no Sudão do Sul. A Missão das Nações Unidas naquele País da África Oriental (UNMISS) descreveu o encontro como um “significativo passo em frente” e instou ambas as partes a renovarem o seu empenhamento na procura do diálogo. O povo deste Estado, que nasceu em 2011, passou por um grande sofrimento, uma terra rica em recursos ensanguentada por conflitos e violência.

Os frutos da viagem apostólica ao Sudão do Sul

O Papa visitou o Sudão do Sul de 3 a 5 de fevereiro de 2023. A viagem de Francisco foi mais uma etapa de uma viagem que começou em 2019 com um retiro espiritual para as autoridades civis e eclesiásticas do País. No final deste encontro, o Pontífice inclinou-se para beijar os pés do Presidente da República do Sudão do Sul, Salva Kiir, e dos vice-presidentes designados. Este gesto comovente apelou à paz no País martirizado. Hoje, estas esperanças de reconciliação estão a ser renovadas através do diálogo, o meio mais poderoso para ultrapassar a lógica do poder, das rivalidades e da guerra.

