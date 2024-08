Santiago de Cabo Verde inundado de jovens para o JJCV 2024

A ilha cabo-verdiana de Santiago recebe por estes dias um “banho da juventude”. Centenas de jovens de todas as 9 ilhas habitadas de Cabo Verde participaram este domingo 4 de agosto, na abertura do Jubileu dos Jovens Cabo-verdianos (JJCV), enquadrado nas celebrações dos 500 anos da criação da Diocese de Cabo Verde e 30 anos da Diocese de Mindelo, a acontecer em 2033.

Rádio Nova de Maria - Cabo Verde

A celebração eucarística que decorreu em frente da Pró-Catedral de Nossa Senhora da Graça, na cidade da Praia, foi presidida pelo padre Ezequil Kapupa, da Diocese de Benguela, Angola, em missão na Diocese de Mindelo.

Anunciar a justiça e o amor é obrigação de todo o cristão - disse na homilia o presidente da celebração, ele que acredita na renovação do jovem cabo-verdiano.

Oiça

Para os jovens que não puderam marcar presença, o Padre Kapupa convidou os presentes a rezar.

Oiça

Participaram dezenas de sacerdotes, diáconos permanentes, religiosos e religiosas que acompanham os grupos, diáconos em transição, seminaristas e fiéis em geral.

Depois da Missa, com entusiasmo, os jovens iniciaram a sua jornada rumo às Paróquias da Vigararia de Santiago Norte.

A alegria de poder participar na JJCV 2024

Energia e União marcaram o início deste evento juvenil que decorre de 4 a 12 de agosto, na ilha de Santiago.

No dia 7 de agosto, o Bispo de Mindelo, Dom Ildo Fortes, juntar-se-á ao grupo e com todos os outros peregrinos vindos de todas as ilhas, do Senegal e doutros países da diáspora cabo-verdiana.

Numa mensagem enviada aos jovens, o Bispo de Mindelo convida-os a se desinstalarem e a participarem sem receio neste jubileu.

Oiça

Segundo a organização, o JJCV 2024 será um momento de união, celebração e reflexão, onde jovens de todas as ilhas se reunirão para partilhar experiências, fortalecer laços e renovar a fé. Um chamamento para todos, sem exceção.

Este JJCV 2024 conta com catequeses, música, cinema, exposições, feira de vocações, visitas, desporto e conferências.