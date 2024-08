RDC. Inaugurado em Kinshasa um Centro de dados para promover a economia digital

Inauguração, em Kinshasa, do primeiro Centro de dados da República Democrática do Congo (RDC), a 14 de agosto de 2024.

O primeiro Centro de dados da República Democrática do Congo (RDC) foi inaugurado na quarta-feira, 14 de agosto. Localizado em Kinshasa, este Centro pode fornecer serviços de identificação pessoal, pagamentos, educação, cuidados médicos, agricultura, coordenação logística e muitos outros. “2024 [é] o ano em que a Internet terá mudado em Kinshasa e na RDC”, afirmou Christophe Evers, Presidente do Conselho de Administração do grupo Texaf e do Centro de dados Open access.

Stanislas Kambashi, SJ – Cidade do Vaticano

“A OADC Texaf Digital - Kinshasa é o primeiro Centro de dados de colocação de acesso aberto na RDC a ser certificado como Tier-III pelo Uptime Institute”, afirmaram a OADC e a Texaf, as empresas proprietárias do Centro. Localizado na capital congolesa, o Centro tem como objetivo melhorar o acesso à Internet e revitalizar a economia digital na República Democrática do Congo (RDC). Numerosos sectores da economia do País vão beneficiar da aceleração da digitalização. O desempenho técnico oferecido pelo projeto Open Access Data Center (OADC) está em conformidade com os desejos das autoridades congolesas, que em 2019 puseram em prática um “Plano Nacional do Digital Horizonte 2025”. O País precisava de uma infraestrutura digital também para assegurar a sua soberania. Este centro de dados é, portanto, a nuvem que fornece a capacidade, a velocidade e a fiabilidade para criar e promover em particular a economia digital, a economia do futuro, e assim encorajar os jovens.

Apoiar e acelerar a digitalização da RDC

Com uma capacidade de 2 Megawatts (MW), este Centro de dados oferece “acesso aberto e neutro para os operadores”. Permite a criação de um ecossistema digital dinâmico, oferecendo aos pontos de troca de tráfego da Internet, aos fornecedores de conteúdos, aos operadores de nuvem, aos portadores de dados, aos operadores de telecomunicações e aos fornecedores de serviços Internet uma vasta gama de produtos e serviços digitais para as empresas e os clientes nacionais da República Democrática do Congo, explica o grupo Texaf e o Open access data center (OADC). De acordo com o grupo, a sua instalação terá também o benefício adicional de apoiar e acelerar a digitalização do País e as capacidades das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), permitindo aos clientes desenvolver as suas operações na RDC de uma forma rentável, flexível e segura.

Inauguração, em Kinshasa, do primeiro Centro de dados para promover a economia digital na RDC

Reduzir o custo da conectividade à Internet na RDC

Localizado no centro digital Silikin Village da Texaf, em Kinshasa, o Centro de dados tem como objetivo “responder às necessidades dos clientes empresariais, das redes de distribuição de conteúdos e dos fornecedores locais e internacionais de serviços em nuvem”. Isto permitirá a estes utilizadores “melhorar a sua eficiência, acelerar as iniciativas de digitalização e responder mais eficazmente às necessidades das empresas e dos clientes”, sublinha o grupo. Os ganhos de eficiência obtidos deverão também incentivar a concorrência e melhorar a rentabilidade dos operadores, contribuindo para baixar o custo da conectividade à Internet para a população e as empresas congolesas, promovendo assim a expansão do ecossistema digital da RDC.

Estimular os sectores económicos na RDC

Para Mohammed Bouhelal, Diretor-Geral da OADC Texaf Digital, “a OADC Texaf Digital - Kinshasa é essencial para estimular muitos sectores da economia da RDC, criando ecossistemas digitais ricos e dinâmicos e fornecendo às redes de distribuição de conteúdos e aos fornecedores de conteúdos na nuvem acesso a uma localização de peering de qualidade no País”. O responsável sublinhou ainda que 12 grandes operadores nacionais e internacionais já se ligaram e adoptaram as soluções do OADC Texaf Digital - Kinshasa, sendo o sector bancário o primeiro. Para o Diretor-Geral, “esta instalação de acesso aberto e neutra para os operadores deverá transformar a infraestrutura digital do País, criando um ecossistema de interconexão e de peering completo e dinâmico, envolvendo vários operadores, fornecedores de serviços Internet, fornecedores de conteúdos e pontos de troca de tráfego Internet”.

Inauguração, em Kinshasa (RDC), do primeiro Centro de dados, a 14 de agosto de 2024

Uma oportunidade para a sub-região da África Central



Para Christophe Evers, o Centro de dados de Kinshasa é também uma oportunidade para a economia digital na sub-região da África Central. “Nada impede que uma infraestrutura desta qualidade sirva os Países vizinhos e faça de Kinshasa um centro de Internet para a sub-região”, afirmou o diretor-geral do grupo Texaf e do centro de dados Open Access.

Desde 2008 o grupo WIOCC tem estado ativo no sector das infraestruturas digitais convergentes de acesso aberto (CODI), em África. Ele contribui na transformação do panorama digital africano através da introdução de inovações centradas no cliente. A Texaf, fundada em 1925, é uma empresa cotada na bolsa e que exerce toda a sua atividade na RDC.