RDC. Dedicação da capela de São Tiago de Mangese, obra da comunidade eclesial local

O bispo de Isangi, na província de Tshopo, D. Dieudonné Madrapile, inaugurou no dia 14 de agosto de 2024, uma capela construída pelos próprios fiéis na paróquia São Francisco Xavier de Tora, diocese de Isiro-Niangara. Dom Madrapile foi nomeado Administrador Apostólico da Diocese de Isiro-Niangara em 12 de julho, após a morte do Bispo, Dom Julien Andavo-Mbia.

Jean Baptiste Malenge - Kinshasa

Dom Madrapile congratulou-se com os fiéis cristãos que empreenderam a construção desta capela desde 2021, contribuindo com 80.000 dólares americanos, participando assim do crescimento da Comunidade Eclesial Básica Viva (CEVB) que existia desde 1979 antes de se tornar uma capela e hoje um setor pastoral com outras três capelas.

Durante a Missa de dedicação da nova capela, Dom Madrapile agradeceu a Deus por tornar possível o encontro em torno da mesa eucarística. O bispo exortou os cristãos a perseverarem na vivência da sua fé com obras palpáveis, como ensina o santo padroeiro, São Tiago, que escreveu que é através das obras que se deve mostrar a própria fé.

Por sua vez, o pároco de São Francisco Xavier de Tora, padre Pierre Anidowe, agradeceu ao bispo no final da Missa pela sua preocupação pastoral, e aos cristãos pelo zelo em cuidar da Igreja.

Recorde-se que a primeira atividade do Bispo de Isangi como Administrador Apostólico de Isiro-Niangara ocorreu em 11 de agosto: foi a ordenação sacerdotal do padre Jean-Pierre Mabanga, na Igreja paroquial de Saint-Paul de Tapili.