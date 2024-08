Moçambique - Semana de fé e compromisso social

Convocada pela Conferência Episcopal de Moçambique, a Semana Nacional de Fé e Compromisso Social foi concluída neste domingo, 04 de agosto, tendo iniciado no dia 28 de julho, sob o lema: “A caminho dos 50 anos da independência, como peregrinos da esperança”.

Rogério Maduca - Beira

Através da Comissão Episcopal de Justiça e Paz, os Bispos Católicos levaram a cabo as actividades no âmbito desta que por sinal foi a VII semana de fé e compromisso social, tendo em vista a celebração dos 50 anos da independência de Moçambique e o Jubileu convocado pela Igreja. De acordo com Dom António Juliasse, Bispo de Pemba e Referente da Comissão de justiça e Paz em Moçambique, esta semana foi mais um contributo da Igreja na formação da consciência dos cristãos, e espera-se que estes no seu agir tenham em conta a Doutrina Social da Igreja.

São quase 50 anos de independência de Moçambique, um percurso impactado negativamente pela ignorância e o egoísmo, o que coloca o interesse individual acima do coletivo, uma situação que compromete aquilo que foi o desejo de todos, a Independência nacional. E a VII Semana Nacional de Fé e Compromisso social colocou em discussão a necessidade de se ter consciência do caminho trilhado, pois a independência é um grande ganho para os moçambicanos e deve ser respeitada.

Aos governantes católicos, o Prelado recordou algumas exigências tendo como base a Doutrina Social da Igreja, destacando a promoção da integridade da pessoa humana, a luta na melhoria das condições de vida dos mais necessitados.

Refira-se que durante a semana foram promovidos vários debates baseados nos cinco subtemas propostos pela Comissão Episcopal de Justiça e Paz.

Oiça