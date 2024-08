Missa de Envio e Fórum marcam a fase final do JJCV 2024

O Jubileu dos Jovens Cabo-verdianos 2024 (JJCV 2024) que foi aberto no dia 4 de agosto, na ilha de Santiago, decorreu sob o lema “Animados pela gratidão e guiados pela esperança”, numa grande concentração juvenil jamais vista na ilha caboverdiana de Santiago.

A Missa de Envio aconteceu no domingo 11 de agosto, e foi presidida pelo Bispo de Santiago e Cardeal Dom Arlindo Furtado, concelebrada pelo Bispo de Mindelo, Dom Ildo Fortes e dezenas de sacerdotes. Milhares de fiéis católicos se reuniram no Estádio Nacional para o enceramento do Jubileu, rumo à celebração dos 500 anos da Diocese de Santiago de Cabo Verde e 30 anos da Diocese de Mindelo marcada para 2033.

Cardeal Dom Arlindo Furtado e Dom Ildo Fortes com os sacerdotes que participaram na Missa de Envio do Jublileu dos jovens caboverdianos

Durante a homilia Dom Arlindo Furtado apelou aos jovens a serem cada vez mais santos e mais perfeitos.

(Para compreendemos a nossa missão neste mundo e alcançar o objetivo final que é a vida eterna. É isso que Cristo quer que alcancemos. Com todo o sentido de gratidão, com toda a abertura e disponibilidade digamos ao Senhor, “Eis-me aqui” como Nossa Senhora para que Deus entre e age em nós de acordo com o seu desígnio e o seu projeto de amor por nós e assim podermos saborear cada vez mais e sentir como o Senhor é bom e como a nossa vida tem mais sentido, mais valia quando estamos em profunda comunhão com Deus, Ele que nos conduz às delícias eternas).

A jeito de balanço, Dom Ildo Fortes enalteceu a importância da gratidão e esperança entre os jovens. O prelado de Mindelo destacou que é importante trabalhar a união entre os jovens e de tudo aquilo que contribui para a unidade da Igreja e dos jovens em particular.

“Devemos olhar o futuro com ânimo, com esperança, porque sabemos que Deus está no futuro. Então é ajudar os jovens a olhar o amanhã com muita esperança”, reforçou Dom Ildo.

Jovens durante a Missa de Envio que decorreu no Estádio Nacional de Cabo Verde

Ontem, 12 de agosto, foi encerrada a Semana Central Final do Jubileu dos Jovens Cabo-Verdianos 2024, (JJCV 2024) com um Fórum “Para o compromisso e o contributo jovem com/para a Nação Cabo-verdiana”, que aconteceu na Assembleia Nacional e foi presidido pelo Primeiro Ministro Cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva.

Primeiro Ministro Cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva e os jovens, depois do Fórum que aconteceu na Assembleia Nacional

Durante o discurso, o chefe do governo reiterou que a defesa e promoção da dignidade humana não é tarefa apenas do Estado e do Governo. Ulisses Correia e Silva defende que é um compromisso de toda a sociedade.

Por seu turno, o Bispo da Diocese de Santiago e Cardeal Dom Arlindo Furtado, asseverou que a iniciativa vem ajudar a dissipar a ideia errada que muitos cultivam e persistem em manter. O prelado de Santiago, justifica.

Jovens durante o Fórum

Dom Arlindo Furtado vai mais longe e avança que o Fórum e esta experiência de 4 a 12 de agosto, vão ajudar a perceber como a Igreja de Cristo se envolve em tudo que se diz respeito à vida humana.

O responsável do Projeto Celebração dos 500 anos da Diocese de Santiago, Pedro Moreira, apontou que o balanço da semana foi positivo e assegurou que foi possível reunir milhares de jovens nesse grande evento que ora termina.