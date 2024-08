Maputo acolhe formação de jornalistas em matéria de jornalismo de interesse público

Promovida pelo Fórum Nacional de Rádios Comunitárias – FORCOM, em parceria com o MediaLab e International Media Support, a formação arrancou esta segunda-feira, 19 de Agosto, na capital do país e junta 40 jornalistas das Rádios comunitárias de Moçambique.

Rogério Maduca – Beira, Moçambique

Naldo Chivite, director de programas do FORCOM, disse à nossa equipe que se pretende com esta formação potenciar as Rádios comunitárias com técnicas de produção de conteúdos de interesse público pois, no seu entender, as estações emissoras devem produzir programas que criam interesse para garantir maior participação e audiência.

Adélia Vicente e Marla Virgílio, jornalistas das Rádios Comunitária do Búzi e Nova Rádio Paz em Quelimane, respectivamente, partilharam suas expectativas com relação à formação, realçando a sua importância.

Com duração de 5 dias, a formação cofinanciada pela União Europeia, decorre ainda no âmbito dos processos eleitorais que se avizinham com vista à maior participação da população, e envolve temas como jornalismo investigativo, papel das Rádios comunitárias na disseminação dos direitos humanos, processo de digitalização, entre outros.

